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Посольство Армении вернулось в Киев

Ирина БалачукЧетверг, 12 мая 2022, 16:33
Фото 24 канал

Посольство Армении в Украине, которое в начале марта переехало из Киева на запад Украины, вернулось в столицу.

Источник: посольство в Facebook

Дословно посольство: "Уважаемые соотечественники! Мы рады сообщить, что Посольство Армении в Украине возобновило привычную работу в Киеве".

Детали: Сообщается, что консульский отдел с 23 мая снова будет принимать граждан в Киеве, по ул. Сечевых Стрельцов, 51/50.

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Темы: Армениядипломатические отношенияКиев
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