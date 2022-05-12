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У Кропивницькому розпочали дерусифікацію вулиць

Роман ПетренкоЧетвер, 12 травня 2022, 16:40
У Кропивницькому розпочали дерусифікацію вулиць
скріншот

Понад двадцять вулиць та провулків у Кропивницькому, назви яких пов’язані із Росією чи історією комуністичного руху, отримали нові українські імена.

Джерело: міська рада з посиланням на рішення від 12 травня

Дослівно: "Ім’я Героїв - рятувальників отримала вся колишня вулиця Волкова, а не її частина, у вулицю Героїв Маріуполя перейменовано вулицю Генерала Родімцева, а не Пацаєва і площа Дружби народів зникне з мапи Кропивницького. У цьому місці будівлі отримають адреси на існуючих вулицях Євгена Маланюка і Андрія Матвієнка".

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Отже, у Кропивницькому зміняться наступні топоніми:

 

Міська топонімічна комісія продовжує свою роботу – в опрацюванні перебувають ще понад сто міських топонімів.

Теми: КропивницькийдерусифікаціявійнаРосія
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