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В Кропивницком начали дерусификацию улиц

Роман ПетренкоЧетверг, 12 мая 2022, 16:40
В Кропивницком начали дерусификацию улиц
скриншот

Более двадцати улиц и переулков в Кропивницком, названия которых связаны с Россией или историей коммунистического движения, получили новые украинские имена.

Источник: городской совет со ссылкой на решение от 12 мая

Дословно: "Имя Героев – спасателей получила вся бывшая улица Волкова, а не ее часть, в улицу Героев Мариуполя переименована улица Генерала Родимцева, а не Пацаева и площадь Дружбы народов исчезнет с карты Кропивницкого. В этом месте здания получат адреса на существующих улицах Евгения Маланюка и Андрея Матвиенко".

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Следовательно, в Кропивницком изменятся следующие топонимы:

 

Городская топонимическая комиссия продолжает свою работу – в проработке находятся еще более ста городских топонимов.

Темы: КропивницкийдерусификациявойнаРосcия
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