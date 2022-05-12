Мешканці Ірпеня, які втратили житло, зможуть жити у вагонах "Укрзалізниці"

"Укрзалізниця" наступного тижня передасть в Ірпінь кілька спальних вагонів, в яких зможуть тимчасово розміститися до 200 місцевих жителів, які втратили житло внаслідок російської агресії.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин під час засідання міськвиконкому, повідомляє Суспільне, Маркушин у Facebook

Пряма мова: "Це не просто рухомий склад, це для проживання: з душем, окремими ліжками, з вагоном-рестораном. І ми зможемо 150-200 людей розмістити там. Він буде стояти на колії і огороджений парканом, щоб люди не виходили на колії".

Деталі: Мер також повідомив, що розглядається можливість тимчасово поселити людей у табір "Лісовий". Там проведуть інвентаризацію і підготують приміщення для поселення.

На своїй сторінці у Facebook Маркушин також повідомив, що в Ірпені на території санаторію "Дубки" почало роботу перше наметове містечко для людей, які втратили житло. Наразі облаштовано 70 місць у наметах і ще 120 у кімнатах санаторію. Також організовано роботу медпункту та їдальні. Ведуться перемовини з іншими санаторіями міста, де є умови для проживання.

Крім того, за словами мера, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив фінансування державою будівництва житла для ірпінців, які втратили житло.

До кінця року на території колишнього санаторію "Ластівка" має бути збудовано житловий комплекс середньої забудови на 50 000 метрів квадратних.

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"Таким чином наші ірпінці, житло яких зруйнували російські окупанти, безкоштовно отримають нові квартири", - зазначив він.