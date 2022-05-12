Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Мешканці Ірпеня, які втратили житло, зможуть жити у вагонах "Укрзалізниці"

Катерина ТищенкоЧетвер, 12 травня 2022, 18:46
Олександр Маркушин, скріншот відео

"Укрзалізниця" наступного тижня передасть в Ірпінь кілька спальних вагонів, в яких зможуть тимчасово розміститися до 200 місцевих жителів, які втратили житло внаслідок російської агресії.

Джерело: мер Ірпеня Олександр Маркушин під час засідання міськвиконкому, повідомляє Суспільне, Маркушин у Facebook

Пряма мова: "Це не просто рухомий склад, це для проживання: з душем, окремими ліжками, з вагоном-рестораном. І ми зможемо 150-200 людей розмістити там. Він буде стояти на колії і огороджений парканом, щоб люди не виходили на колії".

Деталі: Мер також повідомив, що розглядається можливість тимчасово поселити людей у табір "Лісовий". Там проведуть інвентаризацію і підготують приміщення для поселення.

На своїй сторінці у Facebook Маркушин також повідомив, що в Ірпені на території санаторію "Дубки" почало роботу перше наметове містечко для людей, які втратили житло. Наразі облаштовано 70 місць у наметах і ще 120 у кімнатах санаторію. Також організовано роботу медпункту та їдальні. Ведуться перемовини з іншими санаторіями міста, де є умови для проживання.

Крім того, за словами мера, заступник керівника Офісу президента Кирило Тимошенко підтвердив фінансування державою будівництва житла для ірпінців, які втратили житло.

До кінця року на території колишнього санаторію "Ластівка" має бути збудовано житловий комплекс середньої забудови на 50 000 метрів квадратних.

ВІДЕО ДНЯ

"Таким чином наші ірпінці, житло яких зруйнували російські окупанти, безкоштовно отримають нові квартири", - зазначив він.

Теми: ІрпіньжитловійнаУкрзалізниця
Головне сьогодні

Південь: ЗСУ завдали за добу понад 100 ударів по ворожих позиціях

Сенатор-республіканець загальмував виділення Україні $40 млрд

Напрацьовується договір про евакуацію з "Азовсталі": почнуть з важкопоранених – Верещук

УПЦ МП звинуватила Порошенка і ПЦУ в створенні приводу для вторгнення Росії

відео"Азов" у Маріуполі, попри все, продовжує вибивати окупантів з позицій

ФОТО, ВІДЕОУ Києві негода спричинила відключення світла, а також зламалася 400-річна липа

Усі новини...
Ірпінь
Сапери повністю перевірили Ірпінь – мер
Прем’єр Канади Трюдо приїхав у Ірпінь
Міст відновили: перша електричка прибула в Ірпінь
Останні новини
05:38
Стало відомо, з ким Kalush Orchestra побореться за перемогу: результати 2-го півфіналу Євробачення-2022
05:16
Україна витратила на війну з Росією понад $8 млрд – Мінфін
04:34
На Харківщині росіяни розстрілювали цивільних з танка – МВС
03:58
В Іспанії виявили нерухомість і компанії 15 російських олігархів під санкціями – ЗМІ
03:28
Австрійський ультиматум: газове сховище "Газпрому" може бути конфісковано
02:44
КНДР заявила про першу смерть від COVID-19
02:03
Південь: ЗСУ завдали за добу понад 100 ударів по ворожих позиціях
01:42
Помста за НАТО: у Фінляндії очікують припинення постачань газу з РФ
01:21
Укроборонпром відновив трофейну техніку росіян на 1,5 млрд гривень
00:48
Сенатор-республіканець загальмував виділення Україні $40 млрд
Усі новини...