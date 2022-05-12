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Жители Ирпеня, потерявшие жилье, смогут жить в вагонах "Укрзализныци"

Катерина ТищенкоЧетверг, 12 мая 2022, 18:46
Александр Маркушин, скриншот видео

"Укрзализныця" на следующей неделе передаст в Ирпень несколько спальных вагонов, в которых смогут временно разместиться до 200 местных жителей, лишившихся жилья в результате российской агрессии.

Источник: мэр Ирпеня Александр Маркушин во время заседания горисполкома, сообщает Суспільне, Маркушин в Facebook

Прямая речь: "Это не просто подвижной состав, это для проживания: с душем, отдельными кроватями, с вагоном-рестораном. И мы сможем 150-200 человек разместить там. Он будет стоять на путях и будет огражден забором, чтобы люди не выходили на пути".

Детали: Мэр также сообщил, что рассматривается возможность временно поселить людей в лагерь "Лесной". Там будет проведена инвентаризация и подготовится помещение для поселения.

На своей странице в Facebook Маркушин также сообщил, что в Ирпене на территории санатория "Дубки" начал работу первый палаточный городок для людей, лишившихся жилья. В настоящее время обустроено 70 мест в палатках и 120 в комнатах санатория. Также организована работа медпункта и столовой. Ведутся переговоры с другими санаториями города, где есть условия для проживания.

Кроме того, по словам мэра, заместитель руководителя Офиса президента Кирилл Тимошенко подтвердил финансирование государством строительства жилья для потерявших жилье ирпинцев.

До конца года на территории бывшего санатория "Ласточка" должен быть построен жилой комплекс средней застройки на 50 000 квадратных метров.

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"Таким образом, наши ирпенцы, жилье которых разрушили российские оккупанты, бесплатно получат новые квартиры", - отметил он.

Темы: ИрпеньжильевойнаУкрзализныця
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