Окупанти запустили ракету на острів Хортиця

Російські окупанти влучили ракетою в заповідну частину острова Хортиця, почалась пожежа.

Джерело: Запорізька обласна державна адміністрація, речник ЗОВА Іван Арєф‘єв

Дослівно: "12 травня близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю.

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Вона влучила у заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено.

За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає".

Деталі: Повідомляється, що окупанти вдруге зазіхають на серце козацтва та колиску державності - Хортицю.

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Попереднього разу російські окупанти випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга - пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств.

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