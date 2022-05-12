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Окупанти запустили ракету на острів Хортиця

Альона Мазуренко Четвер, 12 травня 2022, 19:36
Окупанти запустили ракету на острів Хортиця

Російські окупанти влучили ракетою в заповідну частину острова Хортиця, почалась пожежа.

Джерело: Запорізька обласна державна адміністрація, речник ЗОВА Іван Арєф‘єв

Дослівно: "12 травня близько 10:00 російські війська запустили крилату ракету по Запоріжжю.

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Вона влучила у заповідну частину острова Хортиця, викликавши пожежу. Після обстеження території ураження, жодних руйнувань інфраструктури не виявлено.

За уточненою інформацією, жертв і постраждалих немає".

Деталі: Повідомляється, що окупанти вдруге зазіхають на серце козацтва та колиску державності - Хортицю.

ВІДЕО ДНЯ

Попереднього разу російські окупанти випустили дві крилаті ракети по Хортиці 21 квітня. Тоді одна ракета впала в районі мосту Преображенського, а друга - пошкодила санаторій-профілакторій одного з підприємств.

Знати більше: Олександр Старух: Запорозькі козаки ніколи ні перед ким на коліна не ставали. Окрім Бога

Теми: ЗапоріжжявійнаУкраїнаОРДЛО
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