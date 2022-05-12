Оккупанты запустили ракету на остров Хортица

Российские оккупанты попали ракетой в заповедную часть острова Хортица, начался пожар.

Источник: Запорожская областная государственная администрация, пресс-секретарь ЗОВА Иван Арефьев

Дословно: "12 мая около 10:00 российские войска запустили крылатую ракету по Запорожью.

Она попала в заповедную часть острова Хортица, вызвав пожар. После обследования территории поражения, никаких разрушений инфраструктуры не обнаружено.

По уточненной информации, жертв и пострадавших нет.

Детали: Сообщается, что оккупанты во второй раз покушаются на сердце казачества и колыбель государственности - Хортицу.

В прошлый раз российские захватчики выпустили две крылатые ракеты по Хортице 21 апреля. Тогда одна ракета упала в районе Преображенского моста, а вторая - повредила санаторий-профилакторий одного из предприятий.

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