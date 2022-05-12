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Хакери ФСБ здійснюють нову кібератаку на Україну

Світлана КізіловаЧетвер, 12 травня 2022, 19:39

Хакерське угрупування UAC-0010 (Armageddon), що пов’язане із ФСБ Росії, здійснюють нову кібератаку на Україну, використовуючи тему окупованого Херсона.

Джерело: Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації у Telegram

Деталі: Повідомляється, що хакери розсилають небезпечні листи з темою "Щодо проведення акції помсти у Херсоні!", які містять вкладення у вигляді файлу "План Херсон.htm". У разі відкриття зазначеного вкладення на комп'ютері жертви буде створено файл "Herson.rar" із ярликом "План підходу та закладання вибухівки на об'єктах критичної інфраструктури Херсона.lnk". А як кінцевий результат – завантажиться шкідлива програма GammaLoad.PS1v2.

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Підступні плани агресора розкрила урядова команда реагування на комп'ютерні надзвичайні події України CERT-UA, яка діє при Держспецзв’язку.

За її інформацією, хакерське угрупування UAC-0010 (Armageddon) – серед тих, які від початку повномасштабного воєнного вторгнення Росії в Україну активно атакують критичну інформаційну інфраструктуру нашої країни. Під час кібератак хакери використовують болючі для українців теми. Також зафіксовані випадки кібератак цієї групи проти країн ЄС.

Нагадаємо: Днями група хакерів, яку вважають пов’язаною з Росією, здійснила атаку на низку сайтів в Італії, у тому числі Сенату і Міністерства оборони.

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Теми: хакериФСБУкраїна
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