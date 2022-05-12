Хакеры ФСБ осуществляют новую кибератаку на Украину

Хакерская группировка UAC-0010 (Armageddon), связанная с ФСБ России, осуществляет новую кибератаку на Украину, используя тему оккупированного Херсона.

Источник: Государственная служба специальной связи и защиты информации в Telegram

Детали: Сообщается, что хакеры рассылают опасные письма с темой "О проведении акции мести в Херсоне!", содержащие вложение в виде файла "План Херсон.htm". При открытии указанного вложения на компьютере жертвы будет создан файл "Herson.rar" с ярлыком "План подхода и закладки взрывчатки на объектах критической инфраструктуры Херсона.lnk". А как конечный результат – загрузится вредоносная программа GammaLoad.PS1v2.

Коварные планы агрессора раскрыла правительственная команда реагирования на чрезвычайные события Украины CERT-UA, действующая при Госспецсвязи.

По ее информации, хакерская группировка UAC-0010 (Armageddon) – среди тех, кто с начала полномасштабного военного вторжения России в Украину активно атакует критическую информационную инфраструктуру нашей страны. Во время кибератак хакеры используют болезненные для украинцев темы. Также отмечены случаи кибератак этой группы против стран ЕС.

Напомним: На днях группа хакеров, которых связывают с Россией, совершила атаку на ряд сайтов в Италии, в том числе Сената и Министерства обороны.