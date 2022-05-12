Кремль намагається підготувати росіян до "приєднання" ОРДЛО – росЗМІ

У Кремлі намагаються "підготувати" росіян до приєднання окупованих регіонів Донецької та Луганської області до своєї території та називають вулиці в РФ на честь бойовиків Донбасу.

Джерело: Meduza

Деталі: 9 травня стало відомо, що у кількох регіонах РФ з'являться вулиці, названі на честь бойовиків так званої "ДНР".

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Наприклад, у Грозному, Якутську та Омську будуть вулиці імені ватажка ОРДО Олександра Захарченка, убитого у 2018 році.

А Ростові-на-Дону, Владивостоці, Майкопі з'являться вулиці, названі на честь загиблого командира батальйону бойовиків "ДНР" "Спарта" Володимира Жоги.

Як з'ясували в ЗМІ, все це частина стратегії, розробленої в адміністрації президента РФ. Вона має "підготувати громадську думку" до приєднання ОРДЛО до Росії.

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Три джерела ЗМІ, близьких до АП, наголосили, що ці ініціативи розроблено в управлінні громадських проектів адміністрації президента РФ під керівництвом Сергія Новікова.

"Сам задум належить заступнику Новікова Олексію Жаричу та його людям", - уточнює один із співрозмовників.

Прес-секретар президента РФ Дмитро Пєсков на запитання щодо цієї кампанії не відповів.

За словами джерел видання, регіонам запропонували на вибір три основні варіанти:

Назвати вулицю на честь Захарченка;

Назвати вулицю на честь Жоги;

Назвати вулицю на честь загиблих в Україні російських військових (на їхню честь дозволено називати й школи).

Пряма мова джерела, близького до АП РФ: "Здебільшого (місцева влада) обирає Захарченка та Жогу, щоб не загострювати увагу на втратах російської армії".

За інформацією співрозмовників ЗМІ, одна з основних цілей появи вулиць на честь "героїв Донбасу" - символічно зблизити війну в Україні та Другу світову: "У неї теж мають бути герої, які б'ються з "нацизмом".

Інший співрозмовник назвав ще одну мету кампанії: "Йде підготовка громадської думки до вступу "ДНР" та "ЛНР" до складу РФ. На відновлення "республік" виділятимуться бюджетні гроші, а людям і так важко через інфляцію в країні. Так вони будуть розуміти - витрачаємо не на чужих, на своїх. Через назви вулиць така загальна ідентичність може створюватися, долатиметься поділ на "ми" та "вони"".

Зазначається, з посиланням на джерела, що так звані референдуми про приєднання ОРДЛО плануються на осінь 2022 року.

Один із співрозмовників ЗМІ, посилаючись на закриті соцопитування, заявив, що більшість росіян не сприймає мешканців ОРДЛО як співгромадян.

Ще одне джерело наголосило: "Тема звільнення Донбасу громадянам незрозуміла, вона погано заходить".

Також зазначається, що регіональній владі РФ, зважаючи на все, "тема Донбасу" теж "не дуже заходить".

Адже здебільшого на честь Захарченка та Жоги називають вулиці в мікрорайонах, що будуються на околицях: "Начебто й прозвітували (перед АП), і мозолити очі ця вулиця не буде. Не буде зайвих питань - як, навіщо, чому".