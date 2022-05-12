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Кремль пытается подготовить россиян к "присоединению" ОРДЛО – росСМИ

Алена МазуренкоЧетверг, 12 мая 2022, 20:18
Кремль пытается подготовить россиян к присоединению ОРДЛО – росСМИ
Лидер террористической "ДНР" Денис Пушилин в Мариуполе, 9 мая, Фото: Виктория Рощина

В Кремле пытаются "подготовить" россиян к присоединению оккупированных регионов Донецкой и Луганской области к своей территории и называют улицы в РФ в честь боевиков Донбасса.

Источник: Meduza

Детали: 9 мая стало известно, что в нескольких регионах РФ появятся улицы, названные в честь боевиков так называемой "ДНР".

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Например, в Грозном, Якутске и Омске будут улицы имени главаря ОРДО Александра Захарченко, убитого в 2018 году.

А Ростове-на-Дону, Владивостоке, Майкопе появятся улицы названные в честь погибшего командира батальона боевиков "ДНР" "Спарта" Владимира Жоги.

Как выяснили в СМИ, все это — часть стратегии, разработанной в администрации президента РФ. Она должна "подготовить общественное мнение" к присоединению ОРДЛО к России.

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Три источника СМИ, близких к АП, подчеркнули, что эти инициативы разработаны в управлении общественных проектов администрации президента под руководством Сергея Новикова.

"Сама задумка принадлежит заму Новикова Алексею Жаричу и его людям", — уточняет один из собеседников.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на вопрос об этой кампании не ответил.

По словам источников "Медузы", регионам предложили на выбор три основных варианта:

  • Назвать улицу в честь Захарченко;
  • Назвать улицу в честь Жоги;
  • Назвать улицу в честь погибших в Украине российских военных (в их честь разрешено называть и школы).

Прямая речь источника, близкого к АП РФ: "В основном (местные власти) выбирают Захарченко и Жогу, чтобы не заострять внимание на потерях российской армии".

По информации собеседников СМИ, одна из основных целей появления улиц в честь "героев Донбасса" —символически сблизить войну в Украине и Вторую мировую: "У нее тоже должны быть герои, которые бьются с "нацизмом".

Другой собеседник назвал еще одну цель кампании: "Идет подготовка общественного мнения к вступлению "ДНР" и "ЛНР" в состав РФ. На восстановление "республик" будут выделяться бюджетные деньги, а людям и так трудно из-за инфляции в стране. Так они будут понимать - тратим не на чужих, на своих. Через названия улиц такая общая идентичность может создаваться, будет преодолеваться разделение на "мы" и "они"".

Отмечается, со ссылкой на источники, что так называемые "референдумы" о присоединении ОРДЛО планируются на осень 2022 года.

Один из собеседников СМИ, ссылаясь на закрытые соцопросы, заявил, что большинство россиян не воспринимает жителей ОРДЛО как сограждан.

Еще один источник подчеркнул: "Тема освобождения Донбасса гражданам непонятна, она плохо заходит".

Также отметается, что региональным властям, судя по всему, "тема Донбасса" тоже "не очень заходит".

Ведь в основном в честь Захарченко и Жоги называют улицы в строящихся на окраинах микрорайонах: "Вроде и отчитались (перед АП), и мозолить глаза эта улица не будет. Не будет лишних вопросов - как, зачем, почему".

Темы: ОРДЛОРосcиявойнаоккупация
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