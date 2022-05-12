Росія вже проти вступу України не лише до НАТО, а й до ЄС

Заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що позиція Росії щодо можливого вступу України до ЄС змінилася і стала схожою на позицію щодо вступу України до НАТО.

Джерело: Полянський в опублікованому в четвер інтерв'ю британському онлайн-виданню UnHerd News, повідомляє пропагандистське агентство РИА Новости

Пряма мова: "Думаю, на той момент (на момент переговорів у Стамбулі. – прим. ред.) ми не дуже турбувалися з приводу Євросоюзу. Але ситуація змінилася після заяви пана Борреля про те, що ця війна має бути виграна на полі бою". <... > Думаю, наша позиція щодо (вступу України – прим. ред.) до ЄС більше схожа на позицію щодо вступу України до НАТО".

Деталі: Полянський додав, що ЄС є лідером із постачання озброєнь Києву, і що в цьому сенсі Москва не бачить великої різниці між ЄС та НАТО.

Він також заявив, що не бачить на даному етапі дипломатичних варіантів вирішення ситуації навколо війни в Україні.

"На даному етапі я, відверто кажучи, не бачу жодних можливостей для дипломатичного врегулювання з огляду на позицію України та спроби розпалити цей конфлікт з боку західних країн. Я повинен визнати, що зараз немає можливостей для дипломатії", - сказав він.

На питання про те, в якому випадку Росія може застосувати ядерну зброю, Полянський сказав: "Якщо ви погрожує ядерній державі, ви повинні враховувати всі варіанти".

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Він також заявив, що як тільки Фінляндія та Швеція стануть членами НАТО і підрозділи альянсу будуть там, ці території стануть можливою ціллю для військових РФ.

Що передувало: 29 березня після раунду переговорів у Стамбулі помічник президента РФ та голова російської делегації Володимир Мединський розповів, що серед письмових пропозицій Києва в рамках угоди з Росією входить формулювання про те, що Москва не буде проти вступу України до Євросоюзу.

"Україна відмовляється від вступу до військових союзів, від розміщення іноземних військових баз, контингентів, проведення військових навчань на території України без згоди держав-гарантів, включаючи Російську Федерацію. Зі свого боку, Російська Федерація не заперечує прагнення України вступити до Європейського союзу", — зачитав Мединський пропозицію України.

Це та інші положення "у жодному разі не положення договору, а пропозиції, які ми вважаємо конструктивним кроком до пошуку компромісу", наголосив Мединський.

Раніше Росія категорично заперечувала проти вступу України до НАТО, бо це, мовляв, несе якусь небезпеку для Росії. Щодо ЄС такої риторики не звучало.