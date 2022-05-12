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Россия уже против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС

Катерина ТищенкоЧетверг, 12 мая 2022, 20:28
Россия уже против вступления Украины не только в НАТО, но и в ЕС
Дмитрий Полянский, фото LightRocket via Getty Images

Заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по поводу возможного вступления Украины в ЕС изменилась и стала схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО.

Источник: Полянский в опубликованном в четверг интервью британскому онлайн-изданию UnHerd News, сообщает пропагандистское агентство РИА Новости

Прямая речь: "Думаю, на тот момент (на момент переговоров в Стамбуле. – прим. ред.) мы не очень беспокоились по поводу Евросоюза. Но ситуация изменилась после заявления господина Борреля о том, что "эта война должна быть выиграна на поле боя". <... > Думаю наша позиция по поводу (вступления Украины – прим. ред.) в ЕС более похожа на позицию относительно вступления Украины в НАТО".

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Детали: Полянский добавил, что ЕС является лидером по поставкам вооружений Киеву, и что в этом смысле Москва не видит большой разницы между ЕС и НАТО.

Он также заявил, что не видит на данном этапе дипломатических вариантов решения сложившейся ситуации вокруг войны в Украине.

"На данном этапе я, откровенно говоря, не вижу каких-либо возможностей для дипломатического урегулирования, учитывая позицию Украины и попытки распалить этот конфликт со стороны западных стран. Я должен признать, что сейчас нет возможностей для дипломатии", - сказал он.

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На вопрос о том, в каком случае Россия может применить ядерное оружие, Полянский сказал: "Если вы угрожаете ядерной державе, вы должны учитывать все варианты".

Он также заявил, что, как только Финляндия и Швеция станут членами НАТО и подразделения альянса будут там, эти территории станут возможной целью для военных РФ.

Что предшествовало: 29 марта после раунда переговоров в Стамбуле помощник президента РФ и глава российской делегации Владимир Мединский рассказал, что среди письменных предложений Киева в рамках соглашения с Россией входит формулировка о том, что Москва не будет против вступления Украины в Евросоюз.

"Украина отказывается от вступления в военные союзы, от размещения иностранных военных баз, контингентов, проведения военных учений на территории Украины без согласия государств-гарантов, включая Российскую Федерацию. Со своей стороны, Российская Федерация не отрицает стремление Украины вступить в Европейский союз", — зачитал Мединский предложения Украины.

Это и другие положения "ни в коем случае не положения договора, а предложения, которые мы считаем конструктивным шагом к поиску компромисса", подчеркнул Мединский.

Ранее Россия категорически возражала против вступления Украины в НАТО, потому что это якобы несет какую-то опасность для России. Относительно ЕС такой риторики не звучало.

Темы: РосcияЕСНАТО
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