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На Херсонщині окупанти обстріляли колону біженців, постраждали жінка і дитина

Катерина ТищенкоЧетвер, 12 травня 2022, 22:51
Біла Криниця Херсонської області

Російські війська у четвер обстріляли з артилерії в районі Білої Криниці колону біженців, які виїжджали з Херсонщини, постраждали жінка та дитина.

Джерело: начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул на брифінгу

Пряма мова: "Надвечір стався ще один кричущий випадок нелюдськості орків. З артилерії було обстріляно мирну колону біженців, які виїжджали з Херсонської області з боку Берислава.

Орки їх зібрали вранці, тримали близько тисячі машин під палючим сонцем і почали випускати лише після обіду партіями по 200 машин, щоб прикрити пересування власної військової техніки.

О 16.00 по мирній колоні, яка була вже на нашій підконтрольній території в районі Білої Криниці, орки завдали підлого удару".

Деталі: Вілкул повідомив, що від розриву снарядів постраждали мирні люди, зокрема дитина 2011 року народження. Разом з жінкою 1954 року народження вона отримала осколкові поранення.

Теми: Херсонська областьбіженцівійнаВілкул
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