В Херсонской области оккупанты обстреляли колонну беженцев, есть пострадавшие

Российские войска в четверг обстреляли из артиллерии в районе Белой Криницы колонну беженцев, которые выезжали из Херсонской области, пострадали женщина и ребенок.

Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул на брифинге

Прямая речь: "Под вечер произошел еще один вопиющий случай бесчеловечности орков. Из артиллерии была обстреляна мирная колонна беженцев, которые выезжали из Херсонской области со стороны Берислава.

Орки их собрали утром, держали около тысячи машин под палящим солнцем и начали выпускать только после обеда партиями по 200 машин, чтобы прикрыть передвижение собственной военной техники.

В 16.00 по мирной колонне, которая находилась уже на нашей подконтрольной территории в районе Белой Криницы, орки нанесли подлый удар".

Детали: Вилкул сообщил, что от разрыва снарядов пострадали мирные люди, в том числе ребенок 2011-го года рождения. Вместе с женщиной 1954-го года рождения он получил осколочные ранения.