В Херсонской области оккупанты обстреляли колонну беженцев, есть пострадавшие

Российские войска в четверг обстреляли из артиллерии в районе Белой Криницы колонну беженцев, которые выезжали из Херсонской области, пострадали женщина и ребенок.

Источник: начальник военной администрации Кривого Рога Александр Вилкул на брифинге

Прямая речь: "Под вечер произошел еще один вопиющий случай бесчеловечности орков. Из артиллерии была обстреляна мирная колонна беженцев, которые выезжали из Херсонской области со стороны Берислава.

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Орки их собрали утром, держали около тысячи машин под палящим солнцем и начали выпускать только после обеда партиями по 200 машин, чтобы прикрыть передвижение собственной военной техники.

В 16.00 по мирной колонне, которая находилась уже на нашей подконтрольной территории в районе Белой Криницы, орки нанесли подлый удар".

Детали: Вилкул сообщил, что от разрыва снарядов пострадали мирные люди, в том числе ребенок 2011-го года рождения. Вместе с женщиной 1954-го года рождения он получил осколочные ранения.