Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng

ППО України знищила 7 російських повітряних цілей

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 травня 2022, 23:43
ППО України знищила 7 російських повітряних цілей

12 травня протиповітряна оборона Повітряних сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено 7 повітряних цілей.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: За добу, що минає, захисники України відмінусвали:

Реклама:
  • 5 БпЛА (Орлан-10);
  • 1 вертоліт;
  • 1 крилату ракету.

Наголошується, що авіація Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках.

Читайте також: Загроза з неба. Які літаки і вертольоти використовує Росія у війні з Україною

Теми: війна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела

доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід

Польські перевізники знову блокуватимуть КПП "Дорогуськ-Ягодин"

фотоРодини військовополонених провели акції у Києві та Запоріжжі

Кулеба назвав історичною домовленість Шольца й Орбана щодо голосування

НАЗК вилучило Raiffeisen Bank зі списку спонсорів війни

Усі новини...
війна
Британська розвідка: Росія змушена посилювати ППО на аеродромах після останньої атаки дронів
ЗСУ мають успіх і закріплюються в напрямку Новопрокопівки – Генштаб
Окупанти обстріляли Слов’янськ та Борову на Харківщині, є загиблий та поранений
Останні новини
22:02
Лідер боснійських сербів демонстративно проголосував за межами кабінки
21:44
оновлюєтьсяРосіяни знову атакують Україну "Шахедами"
21:25
Зеленський подякував розвідці, СБУ і Повітряним силам: Потужно було
21:12
Зеленський: Країни G7 можуть показати своє лідерство щодо заморожених активів РФ
21:04
Шукачі притулку зникли з кордону Фінляндії з РФ після повторного закриття
20:59
Росіяни збили свій Су-25 – Повітряні сили
20:45
У кабінеті Залужного знайшли пристрій для прослуховування – джерела
20:29
доповненоВибух гранат у сільраді на Закарпатті: депутату обрали запобіжний захід
20:12
Премія есеїстики імені Шевельова оголосила переможця
20:04
Північна Корея запустила в море балістичну ракету
Усі новини...
Реклама: