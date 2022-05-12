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ППО України знищила 7 російських повітряних цілей

Валентина РоманенкоЧетвер, 12 травня 2022, 23:43

12 травня протиповітряна оборона Повітряних сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено 7 повітряних цілей.

Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ

Деталі: За добу, що минає, захисники України відмінусвали:

  • 5 БпЛА (Орлан-10);
  • 1 вертоліт;
  • 1 крилату ракету.

Наголошується, що авіація Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках.

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