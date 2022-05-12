ППО України знищила 7 російських повітряних цілей
Четвер, 12 травня 2022, 23:43
12 травня протиповітряна оборона Повітряних сил, Сухопутних військ та Десантно-штурмових військ уражено 7 повітряних цілей.
Джерело: пресцентр командування Повітряних сил ЗСУ
Деталі: За добу, що минає, захисники України відмінусвали:
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- 5 БпЛА (Орлан-10);
- 1 вертоліт;
- 1 крилату ракету.
Наголошується, що авіація Повітряних сил та Сухопутних військ Збройних сил України продовжує завдавати удари з повітря по позиціях російських окупаційних військ на різних напрямках.
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