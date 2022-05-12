ПВО Украины уничтожила 7 российских воздушных целей

12 мая противовоздушная оборона Воздушных сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поразила 7 воздушных целей.

Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ

Детали: За минувшие сутки защитники Украины отминусовали:

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5 БпЛА (Орлан-10);

1 вертолет;

1 крылатую ракету.

Отмечается, что авиация Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям.

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