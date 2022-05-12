ПВО Украины уничтожила 7 российских воздушных целей
Четверг, 12 мая 2022, 23:43
12 мая противовоздушная оборона Воздушных сил, Сухопутных войск и Десантно-штурмовых войск поразила 7 воздушных целей.
Источник: пресс-центр командования Воздушных сил ВСУ
Детали: За минувшие сутки защитники Украины отминусовали:
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- 5 БпЛА (Орлан-10);
- 1 вертолет;
- 1 крылатую ракету.
Отмечается, что авиация Воздушных сил и Сухопутных войск Вооруженных сил Украины продолжает наносить удары с воздуха по позициям российских оккупационных войск по разным направлениям.
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