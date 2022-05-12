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В ОП прокоментували нову забаганку Росії щодо відмови України від ЄС

Катерина ТищенкоЧетвер, 12 травня 2022, 23:58
В ОП прокоментували нову забаганку Росії щодо відмови України від ЄС
МИХАЙЛО ПОДОЛЯК. ФОТО: GETTY IMAGES

Радник голови Офісу президента Михайло Подоляк у відповідь на заяву заступника постпреда РФ при ООН Дмитра Полянського про зміну позиції Росії щодо можливого вступу України до ЄС зазначив, що світ більше не хвилює думка варварів.

Джерело: Подоляк у Twitter

Дослівно: "Класична лицемірна Росія. Ще вчора Кремль був проти України в НАТО, але не в ЄС, а тепер уже категорично проти і ЄС.

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Це ще раз доводить, що будь-які слова Москви не варті не те що паперу, а й часу на розмову. Гарна новина в тому, що світ більше не хвилює думка варварів і мародерів".

Що передувало: У четвер заступник постпреда РФ при ООН Дмитро Полянський заявив, що позиція Росії щодо можливого вступу України до ЄС змінилася і стала схожою на позицію щодо вступу України до НАТО.

Теми: Офіс президентаРосіяЄС
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