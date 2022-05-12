В ОП прокомментировали новую прихоть России об отказе Украины от ЕС

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на заявление зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского об изменении позиции России по поводу возможного вступления Украины в ЕС отметил, что мир больше не волнует мнение варваров.

Источник: Подоляк в Twitter

Дословно: "Классическая лицемерная Россия. Еще вчера Кремль был против Украины в НАТО, но не в ЕС, а теперь уже против ЕС.

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Это еще раз доказывает, что любые слова Москвы не стоят не только бумаги, но и времени на разговор. Хорошая новость в том, что мир больше не волнует мнение варваров и мародеров".

Что предшествовало: В четверг заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по поводу возможного вступления Украины в ЕС изменилась и стала схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО.