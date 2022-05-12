Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

В ОП прокомментировали новую прихоть России об отказе Украины от ЕС

Катерина ТищенкоЧетверг, 12 мая 2022, 23:58
МИХАИЛ ПОДОЛЯК. ФОТО: GETTY IMAGES

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в ответ на заявление зампостпреда РФ при ООН Дмитрия Полянского об изменении позиции России по поводу возможного вступления Украины в ЕС отметил, что мир больше не волнует мнение варваров.

Источник: Подоляк в Twitter

Дословно: "Классическая лицемерная Россия. Еще вчера Кремль был против Украины в НАТО, но не в ЕС, а теперь уже против ЕС.

Это еще раз доказывает, что любые слова Москвы не стоят не только бумаги, но и времени на разговор. Хорошая новость в том, что мир больше не волнует мнение варваров и мародеров".

Что предшествовало: В четверг заместитель постпреда РФ при ООН Дмитрий Полянский заявил, что позиция России по поводу возможного вступления Украины в ЕС изменилась и стала схожа с позицией по вступлению Украины в НАТО.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: Офис президентаРосcияЕС
Главное сегодня

Боррель убежден, что ЕС одобрит нефтяное эмбарго против России

фотоВ Приднестровье "силовики" говорят о попытках поджечь нефтебазу и военкомат

фотоМариуполь: РФ утром начала наземную операцию – враги пытаются захватить "Азовсталь"

Шольц в Бундестаге будет объяснять свою нерешительность по поводу поставок оружия Украине

Враг стягивает артиллерию в Брянскую область для обстрелов Черниговщины – сводка

фотоРоссияне продолжают использовать авиабазу возле Мелитополя – CNN

Все новости...
Офис президента
Подоляк о "Херсонской области в составе РФ": Освободим Херсон, что бы ни придумывали оккупанты
У Зеленского увидели в идее Макрона предложение альтернативы членства Украины в ЕС
Украина заполнила финальную часть опросника ЕС для статуса кандидата
Последние новости
12:44
Зеленский: Путин не сможет сохранить лицо, ему бы сохранить государство
12:34
Зеленский рассказал, видят ли власти угрозу со стороны Приднестровья
12:33
Вопрос переговоров с РФ усложняется ежедневно – Зеленский
12:32
ИНФОГРАФИКАКассетные снаряды по Харькову пускал российский генерал, убивавший гражданских в Сирии – CNN
12:03
Крупные американские компании уходили из РФ после падения своих акций – исследование
11:58
фотоВоенкомат в российском Омске забросали коктейлями Молотова
11:44
На спецсчете НБУ для нужд военных осталось 10 миллионов
11:43
Выросло количество раненых: 646 детей пострадали от рук оккупантов
11:42
Российский танкерный гигант "Совкомфлот" на фоне санкций продал около десяти судов – WSJ
11:41
Полтавщина: потушили пожары от ракетных обстрелов врага
Все новости...