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У ЄС починають допускати відкладення нафтового ембарго через позицію Угорщини - Bloomberg

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 00:10
У ЄС починають допускати відкладення нафтового ембарго через позицію Угорщини - Bloomberg
фото: getty images

Окремі країни Європейського Союзу допускають відкладення нафтового ембарго проти Росії, щоби не затримувати інші заходи з шостого санкційного пакету - якщо не вийде переконати Угорщину підтримати його у нинішньому вигляді.

Як пише "Європейська правда", про це повідомляє Bloomberg з посиланням на свої джерела у дипломатичних колах.

Уряди країн-членів все ще налаштовані домовитися про пакет у повному обсязі до понеділка, коли заплановавана зустріч міністрів закордонних справ у Брюсселі. Проте поступово з’являються прихильники думки, що нафтове ембарго можливо краще затримати, щоб не гальмувати схвалення інших заходів. Опоненти цієї ідеї кажуть, що якщо не включити нафту до шостого пакету санкцій, це виглядатиме як прояв слабкості. 

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Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан наполягає, що нафтове ембарго треба обговорювати на саміті лідерів ЄС. Найближчий саміт запланований на кінець травня. 

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн планувала раніше на цьому тижні розмову з Орбаном і регіональними лідерами у форматі відеоконференції, щоб спробувати знайти компромісний варіант, але її відклали і ще не визначили нову дату. 9 травня вона особисто їздила до Будапешта у спробі переконати угорського прем'єра. 

Як відомо, Угорщина не погоджується підтримати нафтове ембарго навіть з винятком для себе і Словаччини з Чехією, які також дуже залежні від російської нафти, а для схвалення санкційного пакету необхідне одностайне рішення усіх 27 членів ЄС. Серед останнього, у Будапешті заявили, що не блокуватимуть ембарго тільки за умови, що під нього не потрапить імпорт нафти через трубопроводи

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За інформацією ЗМІ, у ЄС розглядають можливість надання Угорщині фінансової компенсації у спробі переконати прем’єр-міністра Віктора Орбана підтримати санкції щодо російської нафти.

Теми: ЄСнафтаРосія
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