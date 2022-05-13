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В ЕС начинают допускать отложение нефтяного эмбарго из-за позиции Венгрии - Bloomberg

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 00:10
фото: getty images

Отдельные страны Европейского Союза допускают отложение нефтяного эмбарго против России, чтобы не задерживать другие меры из шестого санкционного пакета – если не получится убедить Венгрию поддержать его в нынешнем виде.

Как пишет "Европейская правда", об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на свои источники в дипломатических кругах.

Правительства стран-членов все еще настроены договориться о пакете в полном объеме до понедельника, когда запланирована встреча министров иностранных дел в Брюсселе. Однако постепенно появляются сторонники мнения, что нефтяное эмбарго стоит задержать, чтобы не тормозить одобрение других мер. Оппоненты этой идеи говорят, что если не включить нефть в шестой пакет санкций, это будет выглядеть как проявление слабости.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан настаивает, что нефтяное эмбарго следует обсуждать на саммите лидеров ЕС. Ближайший саммит запланирован на конец мая.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен планировала ранее на этой неделе разговор с Орбаном и региональными лидерами в формате видеоконференции, чтобы попытаться найти компромиссный вариант, но её отложили и еще не определили новую дату. 9 мая она лично ездила в Будапешт в попытке убедить венгерского премьера.

Как известно, Венгрия не соглашается поддержать нефтяное эмбарго даже с исключением для себя и Словакии с Чехией, также очень зависимых от российской нефти, а для одобрения санкционного пакета необходимо единодушное решение всех 27 членов ЕС. Среди последнего, в Будапеште заявили, что не будут блокировать эмбарго только при условии, что под него не попадет импорт нефти через трубопроводы.

По информации СМИ, в ЕС рассматривают возможность, как компромиссный вариант, предложить Венгрии финансовую компенсацию в попытке убедить её поддержать санкции в отношении российской нефти.

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Темы: ЕСнефтьРосcия
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