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Ворог наступає на Лиманському напрямку і зазнає нищівних втрат – голова Донецької ОВА

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 травня 2022, 00:31
Кириленко, фото: Донецька ОВА

У Донецькій області на Лиманському напрямі окупанти безуспішно наступають і зазнають нищівних втрат.

Джерело: голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко у телеефірі, цитує Укрінформ

Пряма мова: "Ситуація в області складна, втім контрольована... Наступ ворога – Лиманський напрямок, але всі його спроби форсувати річку і просунутись наразі не є успішними, ворог зазнає нищівних втрат.

Але все ж таки спроби не припиняє, і я впевнений, що не буде припиняти, поки ми його повністю не знищимо".

"Коли ми дивимось статистику – нема жодного населеного пункту (в області – ред.), який би не був обстріляний. Найбільш гаряче – це Авдіївка, обстрілюється практично цілодобово, Вугледар, Торецька громада – це за цю добу".

Деталі: Кириленко зазначив, що на Донеччині, на лінії розмежування, на лінії фронту постійні обстріли з важкої артилерії, також працює авіація.

Крім того, авіація працює і по містах, які відносно віддалені від лінії фронту – це Слов’янськ, Краматорськ, Покровськ і Селидове.

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Він підкреслив, що ситуація тримається, всі на місцях, працюють, координують діяльність, здійснюють "усі необхідні дії, щоб ще більш були укріпленими всі міста на Донеччині, щоб ворог не пройшов".

Нагадаємо: На Донецькому та Луганському напрямках обстановка складна, однак українські військові відбили за день 18 атак ворога, знищили 55 одиниць техніки, збили гелікоптер та безпілотники.

Теми: Донецька областьвійна
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