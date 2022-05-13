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Враг наступает на Лиманском направлении и терпит большие потери – глава Донецкой ОВА

Ольга ГлущенкоПятница, 13 мая 2022, 00:31
Враг наступает на Лиманском направлении и терпит большие потери – глава Донецкой ОВА
Кириленко, фото: Донецкая ОВА

В Донецкой области на Лиманском направлении оккупанты безуспешно наступают и терпят сокрушительные потери.

Источник: глава Донецкой областной военной администрации Павел Кириленко в телеэфире, цитирует Укринформ

Прямая речь: "Ситуация в области сложная, впрочем контролируемая... Наступление врага – Лиманское направление, но все его попытки форсировать реку и продвинуться пока не успешны, враг терпит сокрушительные потери.

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Но все же попытки не прекращается, и я уверен, что не будет прекращаться, пока мы его полностью не уничтожим".

"Когда мы смотрим статистику – нет ни одного населенного пункта (в области – ред.), который бы ни был обстрелян. Наиболее горячо – это Авдеевка, обстреливается практически круглосуточно, Угледар, Торецка громада – это за эти сутки".

Детали: Кириленко отметил, что в Донецкой области, на линии разграничения, на линии фронта постоянные обстрелы из тяжелой артиллерии, также работает авиация.

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Кроме того, авиация работает и по городам, которые относительно отдалены от линии фронта – это Славянск, Краматорск, Покровск и Селидово.

Он подчеркнул, что ситуация держится, все на местах, работают, координируют деятельность, совершают "все необходимые действия, чтобы еще более были укреплены все города на Донетчине, чтобы враг не прошел".

Напомним: На Донецком и Луганском направлениях обстановка сложная, однако украинские военные отбили за день 18 атак врага, уничтожили 55 единиц техники, сбили вертолет и беспилотники.

Темы: Донецкая областьвойна
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