Укроборонпром відновив трофейну техніку росіян на 1,5 млрд гривень
П'ятниця, 13 травня 2022, 01:21
Підприємства Укроборонпрому з початку війни Росії в Україні відновили трофейну техніку на півтора мільярди гривень.
Джерело: сторінка Державного концерну "Укроборонпром" у Facebook
Дослівно: "Фінансові втрати окупантів на українській землі ростуть. Підприємствами Укроборонпрому відновлено трофейну техніку сумарною вартістю у півтора мільярди гривень.
При цьому сума збитків, нанесених окупантами державному ОПК, склала вже понад 100 мільярдів гривень".
Що передувало: Укроборонпром опанував ремонт "трофейної" військової техніки росіян.
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