Укроборонпром відновив трофейну техніку росіян на 1,5 млрд гривень

Підприємства Укроборонпрому з початку війни Росії в Україні відновили трофейну техніку на півтора мільярди гривень.

Джерело: сторінка Державного концерну "Укроборонпром" у Facebook

Дослівно: "Фінансові втрати окупантів на українській землі ростуть. Підприємствами Укроборонпрому відновлено трофейну техніку сумарною вартістю у півтора мільярди гривень.

При цьому сума збитків, нанесених окупантами державному ОПК, склала вже понад 100 мільярдів гривень".

Що передувало: Укроборонпром опанував ремонт "трофейної" військової техніки росіян.