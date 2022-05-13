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Укроборонпром відновив трофейну техніку росіян на 1,5 млрд гривень

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 травня 2022, 01:21
Укроборонпром відновив трофейну техніку росіян на 1,5 млрд гривень
Трофейна техніка, ФОТО: FACEBOOK

Підприємства Укроборонпрому з початку війни Росії в Україні відновили трофейну техніку на півтора мільярди гривень.

Джерело: сторінка Державного концерну "Укроборонпром" у Facebook

Дослівно: "Фінансові втрати окупантів на українській землі ростуть. Підприємствами Укроборонпрому відновлено трофейну техніку сумарною вартістю у півтора мільярди гривень.

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При цьому сума збитків, нанесених окупантами державному ОПК, склала вже понад 100 мільярдів гривень".

Що передувало: Укроборонпром опанував ремонт "трофейної" військової техніки росіян.

Теми: Укроборонпромвійназброя
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