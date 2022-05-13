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Укроборонпром восстановил трофейную технику россиян на 1,5 млрд гривен

Ольга ГлущенкоПятница, 13 мая 2022, 01:21
Трофейная техника, ФОТО: FACEBOOK

Предприятия Укроборонпрома с начала войны России в Украине восстановили трофейную технику на полтора миллиарда гривен.

Источник: страница Государственного концерна "Укроборонпром" в Facebook

Дословно: "Финансовые потери оккупантов на украинской земле растут. Предприятиями Укроборонпрома восстановлена трофейная техника суммарной стоимостью в полтора миллиарда гривен.

При этом сумма ущерба, нанесенного оккупантами государственному ОПК, составила уже более 100 миллиардов гривен".

Что предшествовало: Укроборонпром освоил ремонт "трофейной" военной техники россиян.

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Темы: Укроборонпромвойнаоружие
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