Усі розділи
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

Помста за НАТО: у Фінляндії очікують припинення постачань газу з РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 01:42
фото: ЄП у twitter

Постачання газу з Росії до Фінляндії може припинитися вже в найближчі дні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на оцінки політиків, пише фінська газета Iltalehti.

Як зазначає видання, такий крок може стати відповіддю на рішення Фінляндії вступити до НАТО.

Фінські чиновники зазначають, що очікували скорого припинення постачання газу. Однак припускали, що це відбудеться 23 травня. В цей день Фінляндія має провести чергову оплату за газ – відмова платити у рублях, як того вимагає РФ, може стати причиною відключення.

Раніше РФ таким чином відключила від постачання газу Польщу та Болгарію. Попри це в уряді Фінляндії раніше заявляли, що не підуть на російську вимогу оплати у рублях.

Втім, члени фінського парламенту Вілле Тавіо та Хьялліс Харкімо допустили сценарій, за якого відключення може статися і раніше. Такий крок, може збільшити негативний наслідок для фінської економіки.

Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

ВІДЕО ДНЯ

Остаточне рішення подати заявку на членство в НАТО вимагатиме голосування в парламенті.

Нагадаємо, 11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни. 

Читайте також: Росія програє Балтику: що змінить вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

Теми: ФінляндіяРосіяНАТО
Головне сьогодні

фотоЗалужний показав американські гаубиці "в роботі"

відео"С павлинами поговори": Лавров нахамив журналістам, не пустивши на брифінг

Зеленський: Україна не сприйняла ідею Папи Римського

Британія запровадила санкції проти Аліни Кабаєвої, її бабусі та колишньої дружини Путіна

Кучма, Ющенко і Порошенко закликали світ врятували людей з "Азовсталі"

Президент України назвав умови, за яких готовий говорити з Путіним

Усі новини...
Фінляндія
Росія може у п'ятницю припинити постачання газу до Фінляндії – ЗМІ
Кремль відреагував на рішення Фінляндії щодо вступу до НАТО
Генсек НАТО: вступ Фінляндії до Альянсу пройде швидко
Останні новини
17:44
Маск призупинив угоду щодо купівлі Twitter і обвалив акції соцмережі
17:40
Чому заборона Russia Today та Sputnik – це важливий, але недостатній крок – ОПОРА
17:23
З понеділка в Харкові пустять громадський транспорт: поки - безкоштовний
17:21
Країни G7 планують виділити Україні до 30 млрд євро – ЗМІ
17:21
У Ніцці заарештували українців, які поселились на віллі росіянина
17:14
В Україні ярими культурами засіяли майже 90% прогнозованих площ
17:04
фото Росіяни обстріляли Гуляйполе: 3 травмованих, пошкоджені 8 багатоповерхівок
17:03
Росіяни насильно вивозять жителів Попасної в ОРЛО
16:52
У КМДА розповіли, кому ще не варто повертатися до Києва
16:52
Російські хакери погрожують завадити Kalush Orchestra перемогти на Євробаченні-2022
Усі новини...