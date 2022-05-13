Помста за НАТО: у Фінляндії очікують припинення постачань газу з РФ

Постачання газу з Росії до Фінляндії може припинитися вже в найближчі дні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на оцінки політиків, пише фінська газета Iltalehti.

Як зазначає видання, такий крок може стати відповіддю на рішення Фінляндії вступити до НАТО.

Фінські чиновники зазначають, що очікували скорого припинення постачання газу. Однак припускали, що це відбудеться 23 травня. В цей день Фінляндія має провести чергову оплату за газ – відмова платити у рублях, як того вимагає РФ, може стати причиною відключення.

Раніше РФ таким чином відключила від постачання газу Польщу та Болгарію. Попри це в уряді Фінляндії раніше заявляли, що не підуть на російську вимогу оплати у рублях.

Втім, члени фінського парламенту Вілле Тавіо та Хьялліс Харкімо допустили сценарій, за якого відключення може статися і раніше. Такий крок, може збільшити негативний наслідок для фінської економіки.

Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

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Остаточне рішення подати заявку на членство в НАТО вимагатиме голосування в парламенті.

Нагадаємо, 11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни.

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