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Помста за НАТО: у Фінляндії очікують припинення постачань газу з РФ

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 01:42
Помста за НАТО: у Фінляндії очікують припинення постачань газу з РФ
фото: ЄП у twitter

Постачання газу з Росії до Фінляндії може припинитися вже в найближчі дні.

Як повідомляє "Європейська правда", про це, посилаючись на оцінки політиків, пише фінська газета Iltalehti.

Як зазначає видання, такий крок може стати відповіддю на рішення Фінляндії вступити до НАТО.

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Фінські чиновники зазначають, що очікували скорого припинення постачання газу. Однак припускали, що це відбудеться 23 травня. В цей день Фінляндія має провести чергову оплату за газ – відмова платити у рублях, як того вимагає РФ, може стати причиною відключення.

Раніше РФ таким чином відключила від постачання газу Польщу та Болгарію. Попри це в уряді Фінляндії раніше заявляли, що не підуть на російську вимогу оплати у рублях.

Втім, члени фінського парламенту Вілле Тавіо та Хьялліс Харкімо допустили сценарій, за якого відключення може статися і раніше. Такий крок, може збільшити негативний наслідок для фінської економіки.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо, 12 травня президент Фінляндії Саулі Нііністьо та прем’єр-міністр Санна Марін офіційно оголосили про свою підтримку вступу країни до НАТО.

Остаточне рішення подати заявку на членство в НАТО вимагатиме голосування в парламенті.

Нагадаємо, 11 травня прем'єр-міністр Британії Борис Джонсон підписав взаємні гарантії безпеки з лідерами Швеції та Фінляндії, відвідавши обидві нордичні країни. 

Читайте також: Росія програє Балтику: що змінить вступ до НАТО Фінляндії та Швеції.

Теми: ФінляндіяРосіяНАТО
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