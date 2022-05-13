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Месть за НАТО: в Финляндии ожидают прекращения поставок газа из РФ

"Европейская правда"Пятница, 13 мая 2022, 01:42
фото: ЕП в twitter

Поставки газа из России в Финляндию могут прекратиться уже в ближайшие дни.

Как сообщает "Европейская правда", об этом, ссылаясь на оценки политиков, пишет финская газета Iltalehti.

Как отмечает издание, такой шаг может стать ответом на решение Финляндии вступить в НАТО.

Финские чиновники отмечают, что ожидали скорого прекращения поставок газа. Однако предполагалось, что это произойдет 23 мая. В этот день Финляндия должна произвести очередную оплату за газ – отказ платить в рублях, как это требует РФ, может стать причиной отключения.

Ранее РФ таким образом отключила от поставок газа Польшу и Болгарию. Несмотря на это, в правительстве Финляндии ранее заявляли, что не пойдут по российскому требованию оплаты в рублях.

Впрочем, члены финского парламента Вилле Тавио и Хьяллис Харкимо допустили сценарий, при котором отключение может произойти и раньше. Такой шаг может увеличить негативное последствие для финской экономики.

Напомним, 12 мая президент Финляндии Саули Ниинисте и премьер-министр Санна Марин официально объявили о своей поддержке вступления страны в НАТО.

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Окончательное решение подать заявку на членство в НАТО потребует голосования в парламенте.

Напомним, 11 мая премьер-министр Британии Борис Джонсон подписал взаимные гарантии безопасности с лидерами Швеции и Финляндии, посетив обе нордические страны.

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Темы: ФинляндияРосcияНАТО
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