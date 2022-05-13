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Південь: ЗСУ завдали за добу понад 100 ударів по ворожих позиціях

Ольга Глущенко П'ятниця, 13 травня 2022, 02:03
Південь: ЗСУ завдали за добу понад 100 ударів по ворожих позиціях
фото: ОК Південь

На захисті південних рубежів України військові за добу завдали понад 100 ударів по ворожих позиціях, знищили 57 російських загарбників і 60 одиниць російської техніки.

Джерело: ОК "Південь"

Дослівно: "На Херсонщині окупанти усвідомили, що вскочили у законодавчу пастку із псевдо-референдумом та включенням області до складу Росії.

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І поки колаборанти від фейкової влади вишукують способи узаконити незаконне, на вулицях тимчасово окупованого Херсона з'являються українські прапори, як свідчення того, що населення не сприймає нав’язані ворогом символи, владу, спосіб життя".

"По Миколаївщині ворог продовжував гатити артилерійським та ракетно-залповим вогнем.

Вражаючи об’єкти промисловості, міської та приміської інфраструктури, ворог в тому числі здійснює психологічний тиск на мирних мешканців населених пунктів, намагаючись їх змусити прийняти "руський мир" замість страху перед обстрілами".

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Деталі: Ракетно-артилерійськими підрозділами і авіацією ЗСУ протягом доби нанесено понад 100 ударів по позиціях ворога.

Загальні втрати склали: 57 загарбників, 60 одиниць броньованої та 3 – автомобільної техніки.

"На Одещині ворог продовжує розхитувати ситуацію навколо прокладання сухопутного коридору від Криму до Придністров’я, втягування наявних у невизнаній республіці військових сил у війну з заходу та іншими фейками-жахачками щодо скупчення в регіоні націоналістичних підрозділів" – ідеться в повідомленні ОК "Південь".

Корабельне угруповання Росії біля українських берегів у Чорному морі складає 4 кораблі і 2 підводних човни, що несуть понад 30 крилатих ракет типу "Калібр". Тому загроза ракетних ударів як по півдню, так і по всій території України залишається актуальною.

Теми: війнаЗбройні сили
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