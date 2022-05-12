РФ на Херсонщині хоче влаштувати псевдоперепис та пародію на референдум

Антиросійський протест у Херсоні, фото з сайту espreso.tv

Російські загарбники на території тимчасово окупованої Херсонської області хочуть провести вигідні їм "перепис населення" та "референдум".

Джерело: РИА Новости

Деталі: Один із ватажків місцевих окупантів Кирило Стремоусов оголосив про плани провести так званий "референдум" на території регіону, але перед ним загарбники влаштують пародію на "перепис населення".

Пряма мова окупанта:"…Необхідно, перше – перепис населення на даний момент Херсонської області, те, чим ми зараз маємо намір займатися".

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