Юг: ВСУ нанесли за сутки более 100 ударов по вражеским позициям

На защите южных рубежей Украины военные за сутки нанесли более 100 ударов по вражеским позициям, уничтожили 57 российских захватчиков и 60 единиц российской техники.

Источник: ОК "Юг"

Дословно: "На Херсонщине оккупанты осознали, что попали в законодательную ловушку с псевдо-референдумом и включением области в состав России.

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И пока коллаборанты от фейковой власти выискивают способы узаконить незаконное, на улицах временно оккупированного Херсона появляются украинские флаги, как свидетельство того, что население не воспринимает навязанные врагом символы, власть, образ жизни".

"По Николаевщине враг продолжал варить артиллерийским и ракетно-залповым огнем.

Впечатляя объекты промышленности, городской и пригородной инфраструктуры, враг в том числе оказывает психологическое давление на мирных жителей населенных пунктов, пытаясь их заставить "русский мир" вместо страха перед обстрелами".

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Детали: Ракетно-артиллерийскими подразделениями и авиацией ВСУ в течение суток нанесено более 100 ударов по позициям врага.

Общие потери составили: 57 захватчиков, 60 единиц бронированной и 3 – автомобильной техники.

"В Одесской области враг продолжает расшатывать ситуацию вокруг прокладки сухопутного коридора от Крыма до Приднестровья, втягивание имеющихся в непризнанной республике военных сил в войну с запада и другими фейками-ужастиками о скоплении в регионе националистических подразделений", - говорится в сообщении ОК.

Корабельная группировка России у украинских берегов в Черном море составляет 4 корабля и 2 подлодки, несущие более 30 крылатых ракет типа "Калибр". Поэтому угроза ракетных ударов как по югу, так и по всей территории Украины остается актуальной.