КНДР заявила про першу смерть від COVID-19
Північна Корея офіційно повідомила про першу смерть від коронавірусу.
Джерело: Reuters із посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї
Деталі: У Північній Кореї померла щонайменше одна людина з підтвердженим діагнозом COVID-19, а сотні тисяч осіб мають симптоми вірусу.
Близько 187 800 людей зараз перебувають на ізоляції після того, як "лихоманка невстановленого походження вибухово поширилася по всій країні" з кінця квітня, повідомляє KCNA.
Близько 350 000 людей виявили ознаки коронавірусу. Близько 162 200 з них пройшли лікування, але не уточнюється, скільки з них мали позитивний результат на COVID-19.
Щонайменше шість людей, у яких були симптоми вірусу, померли, причому в одному з цих випадків було підтверджено, що він заразився варіантом Omicron, повідомляє KCNA.
Також KCNA повідомляє, що органи охорони здоров’я намагаються організувати систему тестування та лікування і посилити роботу з дезінфекції.
Швидке поширення вірусу підкреслює можливість серйозної кризи в країні, яка не має медичних ресурсів, але відмовилася від міжнародної допомоги у вакцинації та тримала кордони закритими.
Аналітики кажуть, що спалах може загрожувати поглибленням і без того важкої продовольчої ситуації в ізольованій країні цього року.
Що передувало: Напередодні Північна Корея повідомила про перший випадок COVID-19.
Нагадаємо: Дотепер Північна Корея офіційно не визнавала жодного випадку COVID-19, але запровадила жорсткі запобіжні заходи та закрила свої кордони.