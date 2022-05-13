КНДР заявила про першу смерть від COVID-19

Північна Корея офіційно повідомила про першу смерть від коронавірусу.

Джерело: Reuters із посиланням на державні ЗМІ Північної Кореї

Деталі: У Північній Кореї померла щонайменше одна людина з підтвердженим діагнозом COVID-19, а сотні тисяч осіб мають симптоми вірусу.

Близько 187 800 людей зараз перебувають на ізоляції після того, як "лихоманка невстановленого походження вибухово поширилася по всій країні" з кінця квітня, повідомляє KCNA.

Близько 350 000 людей виявили ознаки коронавірусу. Близько 162 200 з них пройшли лікування, але не уточнюється, скільки з них мали позитивний результат на COVID-19.

Щонайменше шість людей, у яких були симптоми вірусу, померли, причому в одному з цих випадків було підтверджено, що він заразився варіантом Omicron, повідомляє KCNA.

Також KCNA повідомляє, що органи охорони здоров’я намагаються організувати систему тестування та лікування і посилити роботу з дезінфекції.

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Швидке поширення вірусу підкреслює можливість серйозної кризи в країні, яка не має медичних ресурсів, але відмовилася від міжнародної допомоги у вакцинації та тримала кордони закритими.

Аналітики кажуть, що спалах може загрожувати поглибленням і без того важкої продовольчої ситуації в ізольованій країні цього року.

Що передувало: Напередодні Північна Корея повідомила про перший випадок COVID-19.

Нагадаємо: Дотепер Північна Корея офіційно не визнавала жодного випадку COVID-19, але запровадила жорсткі запобіжні заходи та закрила свої кордони.