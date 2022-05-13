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КНДР заявила о первой смерти от COVID-19

Ольга ГлущенкоПятница, 13 мая 2022, 02:44
КНДР заявила о первой смерти от COVID-19
фото: Getty Images

Северная Корея официально известила о первой смерти от коронавируса.

Источник: Reuters со ссылкой на государственные СМИ Северной Кореи

Детали: В Северной Корее умер по меньшей мере один человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, а сотни тысяч человек имеют симптомы вируса.

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Около 187 800 человек сейчас находятся на изоляции после того, как "лихорадка неустановленного происхождения взрывчато распространилась по всей стране" с конца апреля, сообщает KCNA.

Около 350 000 человек обнаружили признаки коронавируса. Около 162200 из них прошли лечение, но не уточняется, сколько из них имели положительный результат на COVID-19.

По меньшей мере, шесть человек, у которых были симптомы вируса, умерли, причем в одном из этих случаев было подтверждено, что он заразился вариантом Omicron, сообщает KCNA.

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Также KCNA сообщает, что органы здравоохранения пытаются организовать систему тестирования и лечения и усилить работу по дезинфекции.

Быстрое распространение вируса подчеркивает возможность серьезного кризиса в стране, у которой нет медицинских ресурсов, и которая отказалась от международной помощи в вакцинации и держала границы закрытыми.

Аналитики говорят, что вспышка может угрожать углублением и без того тяжелой продовольственной ситуации в изолированной стране в этом году.

Что предшествовало: Накануне Северная Корея сообщила о первом случае COVID-19.

Напомним: До сих пор Северная Корея официально не признавала ни одного случая COVID-19, но ввела жесткие меры предосторожности и закрыла свои границы.

Темы: КНДРкоронавирусCovid-2019
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