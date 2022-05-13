Україна витратила на війну з Росією понад $8 млрд – Мінфін

Україна була змушена витратити 245,1 мільярда гривень (8,3 мільярда доларів) на війну з Росією.

Джерело: міністр фінансів Сергій Марченко, цитує Reuters

Деталі: За словами Марченка, кошти, закладені на розвиток, йшли на все: від закупівлі та ремонту зброї до екстреної допомоги внутрішньо переміщеним особам.

За даними Мінсоцполітики, офіційно зареєстровано 2,7 млн переселенців, хоча реальна цифра в рази вища.

Як повідомив Марченко, уряд зібрав лише 60% запланованих податкових надходжень за квітень, у травні-червні цей показник може знизитися до рівня 45-50%.

Марченко наголосив, що Києву необхідна іноземна фінансова підтримка, оскільки Україна змушена спрямовувати мільярди доларів на надзвичайні витрати.

Міністр повідомив, що Україна у квітні отримала майже 2 мільярди доларів зовнішнього фінансування, з яких 719 мільйонів доларів – гранти.