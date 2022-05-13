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Украина потратила на войну с Россией свыше $8 млрд – Минфин

Ольга ГлущенкоПятница, 13 мая 2022, 05:16
Украина потратила на войну с Россией свыше $8 млрд – Минфин
Марченко, фото: РБК-Україна

Украина была вынуждена потратить 245,1 миллиарда гривен (8,3 миллиарда долларов) на войну с Россией.

Источник: министр финансов Сергей Марченко, цитирует Reuters

Детали: По словам Марченко, средства, заложенные на развитие, шли на все: от закупки и ремонта оружия до экстренной помощи внутриперемещенным лицам.

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По данным Минсоцполитики, официально зарегистрировано 2,7 млн переселенцев, хотя реальная цифра в разы выше.

Как сообщил Марченко, правительство собрало всего 60% запланированных налоговых поступлений за апрель, в мае-июне этот показатель может снизиться до уровня 45-50%.

Марченко подчеркнул, что Киеву необходима иностранная финансовая поддержка, поскольку Украина вынуждена направлять миллиарды долларов на чрезвычайные затраты.

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Министр сообщил, что Украина в апреле получила почти 2 миллиарда долларов внешнего финансирования, из которых 719 миллионов долларов – гранты.

Темы: войнаМинфинденьги
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