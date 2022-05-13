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У Путіна лякають кризами, руйнуваннями, епідеміями та війнами у світі через санкції проти РФ

Роман ПетренкоП'ятниця, 13 травня 2022, 10:14
У Путіна лякають кризами, руйнуваннями, епідеміями та війнами у світі через санкції проти РФ

Заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв зробив свій прогноз про "світ після антиросійських санкцій", у якому все руйнується і настають кризи.

Джерело: Медведєв у Telegram

Деталі: За прогнозами російської влади, у світі після антиросійських санкцій можлива велика логістична криза, крах іноземних авіакомпаній, яким заборонені польоти над Росією.

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Медведєв заявив про енергетичну кризу через санкції з постачання енергоносіїв РФ, підвищення цін, а також настане повноцінна міжнародна продовольча криза з перспективою голоду в окремих державах.

У Радбезі РФ очікують валютно-фінансову кризу, нові регіональні військові конфлікти, активізацію терористів.

Він також пише про нові епідемії через "прямі факти використання біологічної зброї", а також занепад діяльності міжнародних інститутів, які не змогли вплинути на війну в Україні, як, наприклад, Рада Європи.

ВІДЕО ДНЯ

Нагадаємо: Вчора, 12 травня, Медведєв заявляв, що накачування країнами НАТО України зброєю підвищують можливість переходу в повноцінну ядерну війну.

Теми: МедведєвПутінРосіявійна
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