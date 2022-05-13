Все разделы
Укр Рус Eng Клуб УП
Укр Рус Eng
up shop

У Путина пугают кризисами, разрушениями, эпидемиями и войнами в мире из-за санкций против РФ

Роман ПетренкоПятница, 13 мая 2022, 10:14

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал свой прогноз о "мире после антироссийских санкций", в котором все рушится и наступают кризисы.

Источник: Медведев в Telegram

Детали: За прогнозами российских властей, в мире после антироссийских санкций возможен крупный логистический кризис, крах иностранных авиакомпаний, которым запрещены полёты над Россией.

Медведев заявил об энергетическом кризисе из-за санкций по поставкам энергоносителей РФ, повышение цен, а также наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах.

В Совбезе РФ ожидают валютно-финансового кризиса, новые региональные военные конфликты, активизацию террористов.

Он также пишет о новых эпидемиях из-за "прямых фактов использования биологического оружия", а также об упадке деятельности международных институтов, которые не смогли повлиять на войну в Украине, как, например, Совет Европы.

Напомним: Вчера, 12 мая, Медведев заявлял, что накачивание странами НАТО Украины оружием повышают вероятность перехода в полноценную ядерную войну.

ВИДЕО ДНЯ
Темы: МедведевПутинРосcиявойна
Главное сегодня

фото"Могу взять человека и в голову "бам": установили оккупанта, который хвастался жене убийствами

фотоРоссияне осквернили Змеиный метками в виде буквы "Z" – СМИ

Зеленский ветировал закон о запрете символики России

Страны G7 планируют выделить Украине до 30 млрд евро

В Ницце арестовали украинцев, поселившихся на вилле россиянина

Эрдоган против вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Все новости...
Медведев
У Путина угрожают, что поставка оружия Украине может перерасти в ядерную войну
Медведев похвалил Орбана за "мужество" в борьбе с антироссийскими санкциями
Медведев сравнил Бундестаг с нацистами из-за решения об оружии для Украины
Последние новости
20:41
На деоккупированных территориях уже работает 90% энергоинфраструктуры
20:34
Лидеры Финляндии и Швеции побеседовали с Байденом на фоне вступления стран в НАТО
20:32
Путин серьезно болен раком, в РФ уже готовят госпереворот – Буданов
20:29
Путин хочет переговоры с Украиной и Западом – советник Эрдогана
20:22
Украина допускает создание гумкоридора через Беларусь для экспорта зерна
20:00
Сетью АЗС Glusco будет управлять "Нафтогаз" - решение Кабмина
19:58
Венгрия намекнула, что ей нужно до 750 млн евро за согласие на нефтяное эмбарго
19:58
фотоВзорванные мосты могут затормозить контрнаступление ВСУ в Харьковской области: спутниковые снимки
19:56
Сколько детей в Украине находятся в розыске – сообщила советница президента
19:46
Киев пока не будет включать большие фонтаны, чтобы сэкономить деньги
Все новости...