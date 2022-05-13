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У Путина пугают кризисами, разрушениями, эпидемиями и войнами в мире из-за санкций против РФ

Роман ПетренкоПятница, 13 мая 2022, 10:14
У Путина пугают кризисами, разрушениями, эпидемиями и войнами в мире из-за санкций против РФ

Заместитель главы Совбеза РФ Дмитрий Медведев сделал свой прогноз о "мире после антироссийских санкций", в котором все рушится и наступают кризисы.

Источник: Медведев в Telegram

Детали: За прогнозами российских властей, в мире после антироссийских санкций возможен крупный логистический кризис, крах иностранных авиакомпаний, которым запрещены полёты над Россией.

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Медведев заявил об энергетическом кризисе из-за санкций по поставкам энергоносителей РФ, повышение цен, а также наступит полноценный международный продовольственный кризис с перспективой голода в отдельных государствах.

В Совбезе РФ ожидают валютно-финансового кризиса, новые региональные военные конфликты, активизацию террористов.

Он также пишет о новых эпидемиях из-за "прямых фактов использования биологического оружия", а также об упадке деятельности международных институтов, которые не смогли повлиять на войну в Украине, как, например, Совет Европы.

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Напомним: Вчера, 12 мая, Медведев заявлял, что накачивание странами НАТО Украины оружием повышают вероятность перехода в полноценную ядерную войну.

Темы: МедведевПутинРосcиявойна
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