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У Путіна погрожують, що постачання зброї Україні може перерости у ядерну війну

Роман ПетренкоЧетвер, 12 травня 2022, 12:04
путін і медведєв, риа новости

Накачування країнами НАТО України зброєю підвищують можливість переходу в повноцінну ядерну війну, заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "На порядок денний щосили намагаються запровадити тезу про те, що Росія лякає світ ядерним конфліктом.

В умовах розв'язаної західними країнами proxy war з Росією хочу гранично ясно ще раз артикулювати й так очевидні всім розумним людям речі:

  1. Накачування країнами НАТО України зброєю, підготовка її військ до використання західної техніки, відправлення найманців та проведення навчань країн Альянсу біля наших кордонів підвищують ймовірність прямого та відкритого конфлікту НАТО з Росією.
  2. Такий конфлікт завжди має ризик переходу в повноцінну ядерну війну".

Деталі: Він додав, що це буде "катастрофічним для всіх сценарієм".

Він також радить світовим лідерам "думати про наслідки і не захлинутися слиною у русофобії".

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • На думку очільниці національної розвідки США Евріл Гейнс, російський президент Володимир Путін готовий застосувати тактичну ядерну зброю на території України, якщо поразку його військ в Україні неможливо буде приховати.
  • За даними видання Financial Times, західні уряди вже сумніваються в готовності Росії до ядерної ескалації, а тому пришвидшили постачання важкого озброєння в Україну.
  • Керівництво Північноатлантичного альянсуне має даних, що Росія готує ядерний удар по Україні. Директор ЦРУ Вільям Бернз так само заявив про відсутність наочних доказів підготовки ядерного удару по Україні.

Теми: ПутінМедведєввійнаРосія
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