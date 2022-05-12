У Путіна погрожують, що постачання зброї Україні може перерости у ядерну війну
Четвер, 12 травня 2022, 12:04
Накачування країнами НАТО України зброєю підвищують можливість переходу в повноцінну ядерну війну, заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.
Джерело: Медведєв у Telegram
Пряма мова Медведєва: "На порядок денний щосили намагаються запровадити тезу про те, що Росія лякає світ ядерним конфліктом.
В умовах розв'язаної західними країнами proxy war з Росією хочу гранично ясно ще раз артикулювати й так очевидні всім розумним людям речі:
- Накачування країнами НАТО України зброєю, підготовка її військ до використання західної техніки, відправлення найманців та проведення навчань країн Альянсу біля наших кордонів підвищують ймовірність прямого та відкритого конфлікту НАТО з Росією.
- Такий конфлікт завжди має ризик переходу в повноцінну ядерну війну".
Деталі: Він додав, що це буде "катастрофічним для всіх сценарієм".
Він також радить світовим лідерам "думати про наслідки і не захлинутися слиною у русофобії".
Передісторія:
ВІДЕО ДНЯ
- На думку очільниці національної розвідки США Евріл Гейнс, російський президент Володимир Путін готовий застосувати тактичну ядерну зброю на території України, якщо поразку його військ в Україні неможливо буде приховати.
- За даними видання Financial Times, західні уряди вже сумніваються в готовності Росії до ядерної ескалації, а тому пришвидшили постачання важкого озброєння в Україну.
- Керівництво Північноатлантичного альянсуне має даних, що Росія готує ядерний удар по Україні. Директор ЦРУ Вільям Бернз так само заявив про відсутність наочних доказів підготовки ядерного удару по Україні.