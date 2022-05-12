У Путіна погрожують, що постачання зброї Україні може перерости у ядерну війну

Накачування країнами НАТО України зброєю підвищують можливість переходу в повноцінну ядерну війну, заявив заступник голови Ради безпеки РФ Дмитро Медведєв.

Джерело: Медведєв у Telegram

Пряма мова Медведєва: "На порядок денний щосили намагаються запровадити тезу про те, що Росія лякає світ ядерним конфліктом.

В умовах розв'язаної західними країнами proxy war з Росією хочу гранично ясно ще раз артикулювати й так очевидні всім розумним людям речі:

Накачування країнами НАТО України зброєю, підготовка її військ до використання західної техніки, відправлення найманців та проведення навчань країн Альянсу біля наших кордонів підвищують ймовірність прямого та відкритого конфлікту НАТО з Росією. Такий конфлікт завжди має ризик переходу в повноцінну ядерну війну".

Деталі: Він додав, що це буде "катастрофічним для всіх сценарієм".

Він також радить світовим лідерам "думати про наслідки і не захлинутися слиною у русофобії".

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