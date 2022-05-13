Другий день росіяни б'ють по Авдіївському коксохіму: є поранений

Російські війська обстрілюють усі без винятку громади Донецької області, найгарячіше – в напрямку Авдіївки.

Джерело: очільник Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко в Telegram

Деталі: За словами Кириленка, найактивніші обстріли – на Авдіївському напрямку. Другий день поспіль росіяни завдають удару по Авдіївському коксохімічному заводу – 1 працівник поранений, пошкоджено частину обладнання. Місто знеструмлене.

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У Торецьку 12 травня було поранено 1 людину, пошкоджено 5 будинків. У Світлодарську – пошкоджено 2 будинки, їхні мешканці вже були евакуйовані.

На Очеретинському та Авдіївському напрямках росіяни спробували прорвати українську оборону – обидві спроби були відбиті Збройними силами України.

Пряма мова: "Найболючішою точкою лишається Маріуполь, де сталеві хлопці і дівчата ціною титанічних надзусиль тримають оборону Азовсталі під постійними ударами авіації, ракет, корабельних гармат, танків та артилерії.

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Українська держава звертається до усього світу, до міжнародних організацій із закликом врятувати життя наших воїнів. Віримо, що будемо почуті".

Що передувало: Ворог не перший раз обстрілює Авдіївський коксохімічний. Група Метінвест в свою чергу повідомляла, що провадить процес консервації заводу та мінімізувала чисельність персоналу, що працює на промислових майданчиках підприємства.