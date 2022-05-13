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Другий день росіяни б'ють по Авдіївському коксохіму: є поранений

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 травня 2022, 10:29
Другий день росіяни б'ють по Авдіївському коксохіму: є поранений
обстріляна Донеччина. ілюстративне фото

Російські війська обстрілюють усі без винятку громади Донецької області, найгарячіше – в напрямку Авдіївки.

Джерело: очільник Донецької облдержадміністрації Павло Кириленко в Telegram

Деталі: За словами Кириленка, найактивніші обстріли – на Авдіївському напрямку. Другий день поспіль росіяни завдають удару по Авдіївському коксохімічному заводу – 1 працівник поранений, пошкоджено частину обладнання. Місто знеструмлене.

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У Торецьку 12 травня було поранено 1 людину, пошкоджено 5 будинків. У Світлодарську – пошкоджено 2 будинки, їхні мешканці вже були евакуйовані.

На Очеретинському та Авдіївському напрямках росіяни спробували прорвати українську оборону – обидві спроби були відбиті Збройними силами України.

Пряма мова: "Найболючішою точкою лишається Маріуполь, де сталеві хлопці і дівчата ціною титанічних надзусиль тримають оборону Азовсталі під постійними ударами авіації, ракет, корабельних гармат, танків та артилерії.

ВІДЕО ДНЯ

Українська держава звертається до усього світу, до міжнародних організацій із закликом врятувати життя наших воїнів. Віримо, що будемо почуті".

Що передувало: Ворог не перший раз обстрілює Авдіївський коксохімічний. Група Метінвест в свою чергу повідомляла, що провадить процес консервації заводу та мінімізувала чисельність персоналу, що працює на промислових майданчиках підприємства.

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