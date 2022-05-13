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Второй день россияне бьют по Авдеевскому коксохиму: есть раненый

Валентина РоманенкоПятница, 13 мая 2022, 10:29
обстрелянная Донетчина. иллюстративное фото

Российские войска обстреливают все без исключения общины Донецкой области, горячее всего – в направлении Авдеевки.

Источник: глава Донецкой облгосадминистрации Павел Кириленко в Telegram

Детали: По словам Кириленко, самые активные обстрелы – на Авдеевском направлении. Второй день подряд россияне наносят удар по Авдеевскому коксохимическому заводу – 1 работник ранен, повреждена часть оборудования. Город обесточен.

В Торецке 12 мая был ранен 1 человек, повреждены 5 домов. В Светлодарске – повреждены 2 дома, их жители уже были эвакуированы.

На Очеретинском и Авдеевском направлениях россияне попытались прорвать украинскую оборону – обе попытки были отражены вооруженными силами Украины.

Прямая речь: "Самой болезненной точкой остается Мариуполь, где стальные ребята ценой титанических сверхусилий держат оборону Азовстали под постоянными ударами авиации, ракет, кораблекрушений, танков и артиллерии.

Украинское государство обращается ко всему миру, в международные организации с призывом спасти жизнь наших воинов. Верим, что будем услышаны".

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Что предшествовало: Враг не в первый раз обстреливает Авдеевский коксохимический. Группа Метинвест в свою очередь сообщала, что ведет процесс консервации завода и минимизировала численность персонала, работающего на промышленных площадках предприятия.

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