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"Боротимемось за острів, скільки треба": глава ГУР пояснив важливість Зміїного

Роман ПетренкоП'ятниця, 13 травня 2022, 10:50
фото: управління туризму одещини

Очільник Головного управління розвідки Кирило Буданов запевнив, що Україна боротиметься за острів Зміїний стільки, скільки буде потрібно, оскільки це стратегічно важлива точка.

Джерело: Буданов в ефірі телемарафону, якого цитує пресслужба ГУР

Деталі: За словами Буданова, острів має стратегічне значення як для України, так і для російських окупантів, оскільки дозволяє контролювати надводну та певною мірою повітряну обстановку на півдні України.

Також острів важливий з точки зору можливості висадки Росією тактичного морського десанту.

Пряма мова Буданова: "Той, хто контролює острів, може будь-якої миті заблокувати рух цивільних суден в усіх напрямках на південь України… Острів Зміїний – це територія України, і ми її будемо деокуповувати й боротися за неї стільки, скільки нам буде потрібно.

Це стратегічно важлива точка, щоб відкрити торгові морські шляхи, завозити нам зброю та виключити будь-які можливі воєнні дії Росії на території „ПМР", з якої вони можуть атакувати західну частину України".

Нагадаємо: Супутниковий знімок від Maxar Technology показав, як українські військові атакують ракетою російський корабель біля острова Зміїний.

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Теми: розвідкавійнаРосія
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