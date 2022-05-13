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"Будем бороться за остров, сколько нужно": глава ГУР объяснил важность Змеиного

Роман ПетренкоПятница, 13 мая 2022, 10:50
Будем бороться за остров, сколько нужно: глава ГУР объяснил важность Змеиного
фото: управление туризма одещины

Глава Главного управления разведки Кирилл Буданов заверил, что Украина будет бороться за остров Змеиный столько, сколько потребуется, поскольку это стратегически важная точка.

Источник: Буданов в эфире телемарафона, цитируемого пресс-службой ГУР

Детали: По словам Буданова, остров имеет стратегическое значение как для Украины, так и для российских оккупантов, поскольку позволяет контролировать надводную и в определенной степени воздушную обстановку на юге Украины.

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Также остров важен с точки зрения возможности высадки Россией тактического морского десанта.

Прямая речь Буданова: "Тот, кто контролирует остров, может в любой момент заблокировать движение гражданских судов по всем направлениям на юг Украины… Остров Змеиный – это территория Украины, и мы ее будем деоккупировать и бороться за нее столько, сколько нам потребуется.

Это стратегически важная точка, чтобы открыть торговые морские пути, завозить оружие и исключить любые возможные военные действия России на территории ПМР, с которой они могут атаковать западную часть Украины.

ВИДЕО ДНЯ

Напомним: Спутниковый снимок от Maxar Technology показал, как украинские военные атакуют ракетой российский корабль у острова Змеиный.

Темы: разведкавойнаРосcия
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