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Генштаб заявляє, що Росія втратила вже 200 літаків у війні

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 травня 2022, 10:58

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни російська армія втратила майже 27 тисяч вояк убитими і демілітаризувалась на 200 літаків.

Джерело: ГШ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно склали:

  • особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,
  • танків ‒ 1205 (+10) од,
  • бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,
  • артилерійських систем / artillery systems – 542 (+8) од,
  • РСЗВ - 193 (+2) од,
  • засоби ППО - 88 (+1) од,
  • літаків – 200 (+1) од (у звіті Повітряних сил за 12 травня не було збитого літака, очевидно, ГШ підтвердив ворожу пташку, збиту раніше -ред.),
  • гелікоптерів – 162 (+1) од,
  • БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),
  • крилаті ракети - 95 (+1),
  • кораблі /катери - 13 (+0) од,
  • автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,
  • спеціальна техніка - 41 (+0).

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на  Курахівському напрямку.

Дані уточнюються.

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