Генштаб заявляє, що Росія втратила вже 200 літаків у війні
П'ятниця, 13 травня 2022, 10:58
За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни російська армія втратила майже 27 тисяч вояк убитими і демілітаризувалась на 200 літаків.
Джерело: ГШ
Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно склали:
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- особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,
- танків ‒ 1205 (+10) од,
- бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,
- артилерійських систем / artillery systems – 542 (+8) од,
- РСЗВ - 193 (+2) од,
- засоби ППО - 88 (+1) од,
- літаків – 200 (+1) од (у звіті Повітряних сил за 12 травня не було збитого літака, очевидно, ГШ підтвердив ворожу пташку, збиту раніше -ред.),
- гелікоптерів – 162 (+1) од,
- БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),
- крилаті ракети - 95 (+1),
- кораблі /катери - 13 (+0) од,
- автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,
- спеціальна техніка - 41 (+0).
Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.
Дані уточнюються.