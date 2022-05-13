Генштаб заявляє, що Росія втратила вже 200 літаків у війні

За даними Генштабу ЗСУ, від початку повномасштабної війни російська армія втратила майже 27 тисяч вояк убитими і демілітаризувалась на 200 літаків.

Джерело: ГШ

Загальні бойові втрати противника з 24.02 по 13.05 орієнтовно склали:

особового складу - близько 26900 (+250) осіб ліквідовано,

танків ‒ 1205 (+10) од,

бойових броньованих машин ‒ 2900 (+27) од,

артилерійських систем / artillery systems – 542 (+8) од,

РСЗВ - 193 (+2) од,

засоби ППО - 88 (+1) од,

літаків – 200 (+1) од (у звіті Повітряних сил за 12 травня не було збитого літака, очевидно, ГШ підтвердив ворожу пташку, збиту раніше -ред.),

гелікоптерів – 162 (+1) од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 405 (+7),

крилаті ракети - 95 (+1),

кораблі /катери - 13 (+0) од,

автомобільної техніки та автоцистерн - 2042 (+23) од,

спеціальна техніка - 41 (+0).

Зазначається, що найбільші втрати противника минулої доби спостерігалися на Курахівському напрямку.

Дані уточнюються.