Генштаб заявляет, что Россия потеряла уже 200 самолетов в войне
Пятница, 13 мая 2022, 10:58
По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла почти 27 тысяч человек убитыми и демилитаризовалась на 200 самолетов.
Источник: ГШ
Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05 ориентировочно составили:
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- личного состава - около 26900 (+250) человек ликвидировано,
- танков ‒ 1205 (+10) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 2900 (+27) ед,
- артиллерийских систем / artillery systems – 542 (+8) ед,
- РСЗО - 193 (+2) ед,
- средства ПВО - 88(+1) ед,
- самолетов - 200 (+1) ед (в отчете Воздушных сил за 12 мая не было сбитого самолета, очевидно, ГШ подтвердил вражескую "птичку", сбитую ранее -ред.),
- вертолетов – 162 (+1) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),
- крылатые ракеты - 95(+1),
- корабли /катера - 13 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 2042 (+23) ед,
- специальная техника – 41 (+0).
Отмечается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении.
Данные уточняются.