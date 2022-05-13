Генштаб заявляет, что Россия потеряла уже 200 самолетов в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла почти 27 тысяч человек убитыми и демилитаризовалась на 200 самолетов.

Источник: ГШ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05 ориентировочно составили:

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личного состава - около 26900 (+250) человек ликвидировано,

танков ‒ 1205 (+10) ед,

боевых бронированных машин ‒ 2900 (+27) ед,

артиллерийских систем / artillery systems – 542 (+8) ед,

РСЗО - 193 (+2) ед,

средства ПВО - 88(+1) ед,

самолетов - 200 (+1) ед (в отчете Воздушных сил за 12 мая не было сбитого самолета, очевидно, ГШ подтвердил вражескую "птичку", сбитую ранее -ред.),

вертолетов – 162 (+1) ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),

крылатые ракеты - 95(+1),

корабли /катера - 13 (+0) ед,

автомобильной техники и автоцистерн - 2042 (+23) ед,

специальная техника – 41 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении.

Данные уточняются.