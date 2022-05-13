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Генштаб заявляет, что Россия потеряла уже 200 самолетов в войне

Валентина РоманенкоПятница, 13 мая 2022, 10:58

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла почти 27 тысяч человек убитыми и демилитаризовалась на 200 самолетов.

Источник: ГШ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 26900 (+250) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1205 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2900 (+27) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 542 (+8) ед,
  • РСЗО - 193 (+2) ед,
  • средства ПВО - 88(+1) ед,
  • самолетов - 200 (+1) ед (в отчете Воздушных сил за 12 мая не было сбитого самолета, очевидно, ГШ подтвердил вражескую "птичку", сбитую ранее -ред.),
  • вертолетов – 162 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),
  • крылатые ракеты - 95(+1),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2042 (+23) ед,
  • специальная техника – 41 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении.

Данные уточняются.

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