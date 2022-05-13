Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Генштаб заявляет, что Россия потеряла уже 200 самолетов в войне

Валентина РоманенкоПятница, 13 мая 2022, 10:58
Генштаб заявляет, что Россия потеряла уже 200 самолетов в войне

По данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабной войны российская армия потеряла почти 27 тысяч человек убитыми и демилитаризовалась на 200 самолетов.

Источник: ГШ

Детали: Общие боевые потери противника с 24.02 по 13.05 ориентировочно составили:

Реклама:
  • личного состава - около 26900 (+250) человек ликвидировано,
  • танков ‒ 1205 (+10) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 2900 (+27) ед,
  • артиллерийских систем / artillery systems – 542 (+8) ед,
  • РСЗО - 193 (+2) ед,
  • средства ПВО - 88(+1) ед,
  • самолетов - 200 (+1) ед (в отчете Воздушных сил за 12 мая не было сбитого самолета, очевидно, ГШ подтвердил вражескую "птичку", сбитую ранее -ред.),
  • вертолетов – 162 (+1) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 405 (+7),
  • крылатые ракеты - 95(+1),
  • корабли /катера - 13 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 2042 (+23) ед,
  • специальная техника – 41 (+0).

Отмечается, что наибольшие потери противника за прошедшие сутки наблюдались на Кураховском направлении.

Данные уточняются.

Темы: война
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
война
В Полтаве задержали фитнес-тренера, который оскорблял военных
Атака дронов на Псков: ГУР подтвердил уничтожение 4 самолетов Ил-76, еще 2 повреждены
Сырский побывал на переднем крае: поставил задачу "дожать" Клещеевку
Последние новости
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
Все новости...
Реклама: