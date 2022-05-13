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На Одещині послаблюють обмеження на продаж алкоголю

Денис КарловськийП'ятниця, 13 травня 2022, 11:05
На Одещині послаблюють обмеження на продаж алкоголю
одеса. фото: getty images

Одеська обласна військова адміністрація послабила обмеження й дозволила продавати міцний алкоголь з 9 до 18 години.

Джерело: місцеве видання "Думская" з посиланням на наказ голови Одеської ОВА Максима Марченка

Дослівно: "Наказом начальника Одеської обласної військової адміністрації Максима Марченка, з 14 травня 2022 року в Одесі та Одеській області, дозволено продаж усіх видів алкогольних напоїв в період з 09:00 до 18:00".

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Деталі: Водночас надалі заборонено продавати алкогольні напої військовослужбовцям Збройних сил України, Національної гвардії, воєнізованих формувань та правоохоронцям.

Слабоалкогольні напої можна продавати і поза цим часовим проміжком.

Передісторія:

ВІДЕО ДНЯ
  • 31 березня Одеська ОВА дозволила продаж алкогольних напоїв із вмістом етилового спирту до 30% в проміжку між 9 і 15 годинами.
  • На початку широкомасштабного вторгнення Росії, військові адміністрації в областях України заборонили продаж алкогольних напоїв у зв’язку з воєнним станом.

Теми: Одеська областьалкогольВоєнний станОдеса
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