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В Одесской области ослабляют ограничения на продажу алкоголя

Денис КарловскийПятница, 13 мая 2022, 11:05
В Одесской области ослабляют ограничения на продажу алкоголя
одесса. фото: getty images

Одесская областная военная администрация ослабила ограничения и разрешила продавать крепкий алкоголь с 9 до 18 часов.

Источник: местное издание "Думская" со ссылкой на приказ главы Одесской ОВА Максима Марченко

Дословно: "Приказом начальника Одесской областной военной администрации Максима Марченко с 14 мая 2022 года в Одессе и Одесской области разрешена продажа всех видов алкогольных напитков в период с 09:00 до 18:00".

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Детали: В то же время запрещено продавать алкогольные напитки военнослужащим Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии, военизированных формирований и правоохранителям.

Слабоалкогольные напитки можно продавать и вне этого временного промежутка.

Предыстория:

ВИДЕО ДНЯ
  • 31 марта Одесская ОВА разрешила продажу алкогольных напитков с содержанием этилового спирта до 30% в промежутке между 9 и 15 часами.
  • В начале широкомасштабного вторжения России военные администрации в областях Украины запретили продажу алкогольных напитков в связи с военным положением.

Темы: Одесская областьалкогольВоенное положениеОдесса
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