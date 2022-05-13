Полтавщина: загасили пожежі від ракетних обстрілів ворога

Рятувальники ліквідували наслідки пожежі від ракетних обстрілів Кременчука.

Джерело: голова Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін в Telegram 13 травня

Пряма мова: "Пожежі внаслідок ракетних обстрілів інфраструктури Кременчука – ліквідовані".

Що передувало: 12 травня російські окупанти вчергове здійснили обстріли Кременчука. Всього було 12 ударів. "Чотири "прильоти" знову припали на Кременчуцький НПЗ".