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Полтавщина: загасили пожежі від ракетних обстрілів ворога

Валентина РоманенкоП'ятниця, 13 травня 2022, 11:41

Рятувальники ліквідували наслідки пожежі від ракетних обстрілів Кременчука.

Джерело: голова Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін в Telegram 13 травня

Пряма мова: "Пожежі внаслідок ракетних обстрілів інфраструктури Кременчука – ліквідовані".

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Що передувало: 12 травня російські окупанти вчергове здійснили обстріли Кременчука. Всього було 12 ударів. "Чотири "прильоти" знову припали на Кременчуцький НПЗ".

Теми: Полтавська областьвійна
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