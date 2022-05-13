Полтавщина: загасили пожежі від ракетних обстрілів ворога
П'ятниця, 13 травня 2022, 11:41
Рятувальники ліквідували наслідки пожежі від ракетних обстрілів Кременчука.
Джерело: голова Полтавської облдержадміністрації Дмитро Лунін в Telegram 13 травня
Пряма мова: "Пожежі внаслідок ракетних обстрілів інфраструктури Кременчука – ліквідовані".
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Що передувало: 12 травня російські окупанти вчергове здійснили обстріли Кременчука. Всього було 12 ударів. "Чотири "прильоти" знову припали на Кременчуцький НПЗ".