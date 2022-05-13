Полтавщина: потушили пожары от ракетных обстрелов врага
Пятница, 13 мая 2022, 11:41
Спасатели ликвидировали последствия пожара от ракетных обстрелов Кременчуга.
Источник: глава Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин в Telegram 13 мая
Прямая речь: "Пожар в результате ракетных обстрелов инфраструктуры Кременчуга – ликвидирован".
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Что предшествовало: 12 мая российские оккупанты в очередной раз совершили обстрелы Кременчуга. Всего было 12 ударов. "Четыре "прилета" снова пришлись на Кременчугский НПЗ".