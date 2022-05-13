Полтавщина: потушили пожары от ракетных обстрелов врага

Спасатели ликвидировали последствия пожара от ракетных обстрелов Кременчуга.

Источник: глава Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин в Telegram 13 мая

Прямая речь: "Пожар в результате ракетных обстрелов инфраструктуры Кременчуга – ликвидирован".

Что предшествовало: 12 мая российские оккупанты в очередной раз совершили обстрелы Кременчуга. Всего было 12 ударов. "Четыре "прилета" снова пришлись на Кременчугский НПЗ".