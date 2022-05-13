Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng

Полтавщина: потушили пожары от ракетных обстрелов врага

Валентина РоманенкоПятница, 13 мая 2022, 11:41

Спасатели ликвидировали последствия пожара от ракетных обстрелов Кременчуга.

Источник: глава Полтавской облгосадминистрации Дмитрий Лунин в Telegram 13 мая

Прямая речь: "Пожар в результате ракетных обстрелов инфраструктуры Кременчуга – ликвидирован".

Реклама:

Что предшествовало: 12 мая российские оккупанты в очередной раз совершили обстрелы Кременчуга. Всего было 12 ударов. "Четыре "прилета" снова пришлись на Кременчугский НПЗ".

Темы: Полтавская областьвойна
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин

Риск задержки соцвыплат есть в долгосрочной перспективе – Свириденко

По мнению Туска блокада украинской границы скоро прекратится

Украинцы больше всего доверяют Зеленскому и Киму, не доверяют − Бойко и Тимошенко

Россияне расстреляли украинских военнопленных под Запорожьем

В Минфине прокомментировали, есть ли средства на дополнительную мобилизацию

Все новости...
Полтавская область
В Полтавской области нашли тело четвертой жертвы от российского удара
В Полтавской области запретили праздновать 1 сентября
Ракетный удар по Полтавщине: уже 3 погибших
Последние новости
19:14
Украина запустила серийное производство аналога "Шахеда"
19:11
Правительство одобрило соглашение с Румынией о признании образовательных документов
19:07
ВАКС взял под стражу подозреваемого по делу Госспецсвязи
18:59
Государство начало погашение долга по проектам, поддержанным Украинским институтом книги
18:57
фотоСпутник показал уничтоженный БДК "Новочеркасск" и еще один корабль под водой
18:51
Туск готовит новое бюджетное предложение, чтобы преодолеть вето президента
18:42
Более высокие налоги для ФЛП и превращение таможенников в следователей: Правительство утвердило Стратегию нацдоходов
18:32
Минобороны утвердило первый бронежилет для женщин
18:24
Из Латвии выдворят минимум 1213 россиян, не выполнивших требований миграционного закона
18:11
Сменится руководитель Тернопольской ОВА: правительство согласовало увольнение Труша
Все новости...
Реклама: