Зеленський розповів, чи бачить влада загрозу з боку Придністров'я

Україна не розглядає як серйозну загрозу можливість наступу російського угруповання з території невизнаного Придністров'я.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, опублікованому в Telegram-каналі глави держави, пише "Європейська правда".

"У Придністров’ї може бути атака, там 100% людей контролює Росія. Військові там як місцеві, так і росіяни. Там може бути до 15 тисяч угруповання, але воно не дуже готове. У них немає кордонів з РФ, тільки з нами і Молдовою. Додаткових військових вони можуть мати тільки з неба, висадка десанту тощо", - сказав Зеленський.

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"Ця частина угруповання, якщо вони підуть, ми їх не дуже боїмося, тому що там з цих 15 тисяч вміють воювати до 3 тисяч людей. Це може бути виклики, але ми не бачимо там дуже великої загрози", - додав президент.

Нагадаємо, після 22 квітня, коли представник армії РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" в Україні є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною" та вихід до Придністров'я, у регіоні сталася серія терактів без постраждалих.

7 травня у Придністров’ї повідомили про нові вибухи у селі неподалік від кордону з Україною.

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