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Зеленський розповів, чи бачить влада загрозу з боку Придністров'я

"Європейська правда"П'ятниця, 13 травня 2022, 12:34

Україна не розглядає як серйозну загрозу можливість наступу російського угруповання з території невизнаного Придністров'я.

Про це президент Володимир Зеленський заявив в інтерв'ю італійському телеканалу Rai 1, опублікованому в Telegram-каналі глави держави, пише "Європейська правда".

"У Придністров’ї може бути атака, там 100% людей контролює Росія. Військові там як місцеві, так і росіяни. Там може бути до 15 тисяч угруповання, але воно не дуже готове. У них немає кордонів з РФ, тільки з нами і Молдовою. Додаткових військових вони можуть мати тільки з неба, висадка десанту тощо", - сказав Зеленський.

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"Ця частина угруповання, якщо вони підуть, ми їх не дуже боїмося, тому що там з цих 15 тисяч вміють воювати до 3 тисяч людей. Це може бути виклики, але ми не бачимо там дуже великої загрози", - додав президент.

Нагадаємо, після 22 квітня, коли представник армії РФ заявив, що завданням російських військ на "другій фазі спецоперації" в Україні є встановлення "повного контролю над Донбасом та Південною Україною" та вихід до Придністров'я, у регіоні сталася серія терактів без постраждалих. 

7 травня у Придністров’ї повідомили про нові вибухи у селі неподалік від кордону з Україною.  

ВІДЕО ДНЯ

Про загострення ситуації у Придністров'ї дивіться відеопояснення "Європейської правди", або читайте у текстовій версії: Придністровська спецоперація. Що стоїть за терактами у Молдові та як має діяти Україна.

"Європейська правда" записала цікаве відео з відповідями на запитання про Молдову, які зібрали в аудиторії. Текстова версія розмови - в статті Найважливіше про Молдову. Чому сусідня держава часом діє не так, як ми чекаємо.

Теми: Придністров'яЗеленський
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