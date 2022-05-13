Зеленский рассказал, видят ли власти угрозу со стороны Приднестровья

Украина не рассматривает в качестве серьезной угрозы возможность наступления российской группировки с территории непризнанного Приднестровья.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в интервью итальянскому телеканалу Rai 1, опубликованном в Telegram-канале главы государства, пишет "Европейская правда".

"В Приднестровье может быть атака, там 100% людей контролирует Россия. Военные там как местные, так и россияне. Там может быть до 15 тысяч группировки, но она не очень готова. У них нет границ с РФ, только с нами и Молдовой. Дополнительные военные у них могут быть только с неба, например высадка десанта", - сказал Зеленский.

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"Эта часть группировки, если они пойдут, мы их не очень боимся, потому что там из этих 15 тысяч умеют воевать до 3 тысяч человек. Это может быть вызовом, но мы не видим там слишком большой угрозы", - добавил президент.

Напомним, после 22 апреля, когда представитель армии РФ заявил, что задачей российских войск на "второй фазе спецоперации" в Украине является установление "полного контроля над Донбассом и Южной Украиной" и выход в Приднестровье, в регионе произошла серия терактов без пострадавших.

7 мая в Приднестровье сообщили о новых взрывах в селе неподалеку от границы с Украиной.

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Об обострении ситуации в Приднестровье смотрите видеопояснение "Европейской правды" или читайте в текстовой версии: Приднестровская спецоперация. Что стоит за терактами в Молдове и должна действовать Украина.