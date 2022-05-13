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"С павлинами поговори": Лавров нахамив журналістам, не пустивши на брифінг

Роман ПетренкоП'ятниця, 13 травня 2022, 15:12
С павлинами поговори: Лавров нахамив журналістам, не пустивши на брифінг
getty images

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров запропонував журналісту "Настоящего времени" поговорити з таджицькими павичами у відповідь на прохання про інтерв'ю.

Джерело: "Настоящее время"

Деталі: На спробу журналіста поставити питання Лаврову, головний російський дипломат запропонував "поговорити з павичами".

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Інцидент стався у Душанбе, де проходило засідання Ради міністрів закордонних справ СНД.

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Крім Лаврова у саміті взяли участь глави МЗС Таджикистану, Азербайджану, Вірменії, Білорусі, Казахстану, Киргизстану, Молдови, а також. о. міністра закордонних справ Узбекистану та заступника міністра закордонних справ Туркменістану.

Глави відомств розглянули 11 питань щодо подальшого розвитку та співпраці за ключовими напрямами діяльності СНД.

Теми: Лавровдипломатичні відносинимедіаРосія
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